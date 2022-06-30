【足球尖子】因傑志對曼城表演賽成球迷　13歲港足女將葉雨晴加盟曼城女子U14

▲ 13歲港足女將葉雨晴加盟曼城女子U14。

本地足球界傳來好消息，13歲港足女將葉雨晴加盟曼城女子U14，自小踢足球的她曾於傑志足球學院接受訓練。曼城官網早於2019年，讚賞她是一名才華橫溢的左翼球員。

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曾與曼城教頭見面

傑志足球學院本周一（27日）於facebook專頁公布，13歲的葉雨晴（Jane）加盟曼城女子U14，她於2015年僅6歲時加入傑志足球學院，在傑志接受訓練長達6年，直至去年尾離港。

傑志在帖文中表示，葉雨晴與曼城早於2019年結緣，當年傑志邀請曼城來港進行表演賽，而當時9歲的葉雨晴仍為傑志學員，接受了曼城官網訪問，更與曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）合照，並與該隊德國中場球星根度簡（Ilkay Gundogan）見面。

葉雨晴自這場傑志對曼城表演賽後，成為了曼城的球迷，現在如願加盟曼城女子U14，將披上愛隊球衣出賽。傑志盼望舊生葉雨晴在英國能盡展所長，球技更進一步。

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曼城讚賞才華橫溢

據曼城官網2019年的報道，他們指當時9歲的葉雨晴令所有工作人員留下深刻印象，她獲邀出席曼城第二場亞洲巡迴賽，曼城還向她送上一個足球和球衣。曼城盛讚葉雨晴的足球才能︰

Jane是一名才華橫溢的左翼球員，從6歲起就開始踢足球，她懷抱著成為職業足球員的夢想。

此外，葉雨晴的父母受訪時透露， 女兒已成為曼城的忠實球迷，也沒放下球會送給她的足球，顯然她非常喜歡曼城。

葉雨晴是香港歷來第2名女將加入曼城青年軍，除她以外，去年7月，16歲的香港女足代表陳頌文與家人移居英國後，到曼城試腳，並加盟曼城U19女子隊。

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責任編輯︰王明芳