【香港好去處】太空館推出新立體球幕電影《極地尋龍 3D》　帶觀眾了解史前南極洲生態

▲ 新電影明起播出。（太空館Facebook圖片）

香港太空館天象廳明日（7月1日）起推出新立體球幕電影《極地尋龍 3D》，電影帶觀眾體驗史前的南極洲，更可了解侏羅紀早期已知最大型的肉食動物「冰冠龍」的捕獵過程，亦可知道科學家如何透過化石研究南極洲的歷史。

《極地尋龍 3D》為立體球幕電影，按太空館的電影簡介，電影運用頂尖的電腦圖像，重塑出過去的南極洲，包括森林、不同恐龍品種和各種奇珍異獸。觀眾可「跟隨」侏羅紀早期已知最大型的肉食動物「冰冠龍」捕獵時；電影中亦有無人機拍攝片段，可欣賞現今冰封千里的南極景色。觀眾又可了解化學家如何尋找恐龍化石，並南極所經歷的驚天巨變。

《極地尋龍 3D》詳情：

放映日期：2022年7月1日至2023年3月31日

時長：41分鐘

地點：太空館天象廳

票價：$12至$32（視乎座位）

更多票務詳情可按此到太空館網站瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴