  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 14:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港好去處】太空館推出新立體球幕電影《極地尋龍 3D》　帶觀眾了解史前南極洲生態

社會 13:38 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

新電影明起播出。（太空館Facebook圖片）

香港太空館天象廳明日（7月1日）起推出新立體球幕電影《極地尋龍 3D》，電影帶觀眾體驗史前的南極洲，更可了解侏羅紀早期已知最大型的肉食動物「冰冠龍」的捕獵過程，亦可知道科學家如何透過化石研究南極洲的歷史。

《極地尋龍 3D》為立體球幕電影，按太空館的電影簡介，電影運用頂尖的電腦圖像，重塑出過去的南極洲，包括森林、不同恐龍品種和各種奇珍異獸。觀眾可「跟隨」侏羅紀早期已知最大型的肉食動物「冰冠龍」捕獵時；電影中亦有無人機拍攝片段，可欣賞現今冰封千里的南極景色。觀眾又可了解化學家如何尋找恐龍化石，並南極所經歷的驚天巨變。

《極地尋龍 3D》詳情：

放映日期：2022年7月1日至2023年3月31日

時長：41分鐘

地點：太空館天象廳

票價：$12至$32（視乎座位）

更多票務詳情可按此到太空館網站瀏覽。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【捐血救人】明日起至7月6日捐血可獲贈牛仔保溫袋　數量有限送完即止
今日 13:02
【捐血救人】明日起至7月6日捐血可獲贈牛仔保溫袋　數量有限送完即止
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃
19:37 2022/06/29
【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃

你可能感興趣

【捐血救人】明日起至7月6日捐血可獲贈牛仔保溫袋　數量有限送完即止
今日 13:02
【捐血救人】明日起至7月6日捐血可獲贈牛仔保溫袋　數量有限送完即止
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃
19:37 2022/06/29
【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃
文娛藝術 電影 香港太空館 南極 南極洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
09:45 2022/06/29
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
09:00 2022/06/27
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
19:06 2022/06/29
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦