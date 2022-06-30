【新冠疫情】孔繁毅指本港現有條件走出大流行成風土病　未來數年冬天前或要打針

▲ 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅（右上）。（研討會截圖）

本港抗疫至今踏入第三年，港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，本港接種率高，加上今波疫情感染率高，現有條件走出大流行，演變成地區性的風土病。他又建議當局可降低派發新冠口服藥物的限制，只要任何確診者有需要均可使用口服藥。

孔繁毅今日於一個網絡研討會分享，本港過去兩年多抗疫的經驗，指起初是以舊藥新用例如瑞德西偉等用作治療，至後來引入新冠口服藥輝瑞「Paxlovid」跟默沙東「Molnupiravir」（莫納皮拉韋），用於主要的治療藥物，其中「Molnupiravir」可降低死亡或住院風險7成。

他又說，鑑於本港在第五波疫情感染人數高，加上疫苗接種率亦高，現有條件走出大流行，演變成地區性的風土病，而當新冠疫變成風土病後就可以與外地通關。

不過，他說，新冠病毒於冬天較活躍，市民在未來數年或需在冬天前，也需接種流行疫苗及新冠疫苗，又希望未來會有新冠及流感疫苗混合針出現，以阻止病毒傳播。另外，他提到早前已向港府建議市民可在室外除口罩，而冬天時市民除運動外，在室內和室外也應佩戴口罩。

針對變種病毒，他認為如新冠疫情未來由Omicron變種病毒作主導，即使將來出現新的變種病毒，其攻擊性會比Omicron弱，但傳播力會比由Omicron高，又指已有研究顯示二代疫苗對Omicron BA.2.12.1、BA.4 和 BA.5 有效。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院全球衛生方案主任林方源則認為，未來一定會出現有新型變種病毒，但由於現今技術進步，相信疫苗的設計亦可調整病毒株，故籲市民毋須太擔心。韓國疾病及預防控制中心前負責人Jung Ki-Suck又稱，明白不少國家或地區為了製造疫苗而會保護病毒株標本，但認為在疫情之下，各國應互相交換疫情資訊，共同抗疫。

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記者：郭詩詩