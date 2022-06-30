【演員感想】李佳芯零秒入戲騷演技實力　視后Ali自揭一個原因沉迷演戲

▲ 李佳芯零秒入戲大騷視后級演技。

女神李佳芯（Ali）於2018年憑TVB劇集《BB來了》飾演神經質的新手媽媽「唐恬兒」奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》最佳女主角獎項，榮升視后；2021年憑《愛美麗狂想曲》「王麗美」一角奪得「最受歡迎電視女角色」獎，演技已備受讚賞。

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零秒入戲

對演戲抱住謙虛學習、無限熱誠的Ali，表面擁有仙氣女神形象，但當演戲時她可以毫無包袱，無論演清純學生妹、專業人士，或是「小三」、癲喪新手媽媽的角色，她也能放膽演得入型入格，絕對是實力外表兩兼得的女神。

雖然已為視后，但她一直跟舞台劇導演兼老師甄詠蓓（Olivia）學戲，近日SUCH團隊在YouTube頻道上載「《BAD ACTING》李佳芯篇」的影片，早前已有蝦頭和東方昇的《BAD ACTING》演出。

為讓觀眾看到更多面的Ali，即場被甄詠蓓出題考演技，圍繞好賭成性的角色設定，在沒有綵排之下立即演出。由向老公拿錢的老婆，再到問女兒要錢的大嬸均一秒入戲，最後更深層次地演繹賭徒神緒，大騷視后級演技，連甄詠蓓開口大讚。

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演戲了解自己

Ali直言在演戲過程中，最難拋下「李佳芯」身份，同時認為演戲被「李佳芯」限制住：「學戲有時讓我覺得『錯』也是一個過程，『錯』係一個經歷。」續說：「所以就視乎自己要追求啲咩，我嚟上堂，專注鑽研，學習戲劇就係想冇限制，我就是想將規限打開，咁樣就唔可以存在『李佳芯』。」

Ali又自揭沉迷演戲的原因：「因為演戲我會更加了解我自己，原來以前我係一啲都唔了解自己，同埋唔知自己有咩可能性。透過演戲入咗唔同角色，越開越闊，原來我可以咁。只要我願意去嘗試，願意去say yes，願意跳入去做，就會見到更加多可能性、更加闊嘅自己。」

貴為視后的她謙稱將來會是一個好演員：「我覺得我將來會係一個好嘅演員，但依家係成就好演員嘅過程，因為好嘅演員要繼續學習，繼續了解生命、了解人、了解自己、了解世界，不斷學習嘅過程，所以呢條路唔會完㗎。」

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