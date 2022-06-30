【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文

▲ 古天樂名利雙收，但仍堅持每天寫中英文章鍛煉語文。

51歲男神古天樂名利雙收，仍不忘行善回饋社會，原來古天樂更堅持每天學習，是一眾莘莘學子的好榜樣。藝人唐寧日前在社交平台發文讚揚古天樂，身為大忙人的他仍保持每天寫中英文文章的習慣，藉此鍛煉文筆。

唐寧揭開古天樂日寫2篇文章

40歲單親媽媽唐寧育有11歲兒子及7歲女兒，一直努力做好身教，她表示最近得知古天樂每天都會寫一篇中文和一篇英文文章，而且維持了十多年。「我在想，像他這樣的超級大忙人，他也會每天寫兩篇文章，這是要多堅持才能做到。」

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她憶起小時候每天都有很多學習機會和時間，但她卻沒有好好學懂用文字表達心中所想，以致詞彙相當貧乏，用詞往往流於表面，難以描述當中的細節。而且其邏輯思考能力較弱，當要寫一篇文章時，總覺得無從入手。

受到古天樂的啟發，唐寧決定效法他每天各寫一篇中英文文章，希望藉此鍛煉文筆。「由於暫時沒有信心可以中英文同時間發佈，希望日子有功，有一天我也能做到吧！」她希望透過寫文章，可以鍛煉其思考能力，更重要的是學懂那份堅持，她相信「堅持」是可以鍛煉出來。

其實我們自小就可以從不同的故事裡學習「堅持」這道理。這些故事絕大部份都是描述一些名人，面對困難和阻礙時，如何努力不放棄，堅持自己的信念，最終得到成功。「堅持」這兩字，絕對不是輕易能夠做到的，但我相信這是可以訓練的，例如先計劃一些小目標去達成，慢慢累積信心，那麼終有一天，會成為一個令自己驕傲的人。

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圍繞生活見聞及個人想法

翻查古天樂的微博，發現他的確近乎每天發表中文文章，惟暫未見英文文章發布。而文章內容圍繞創作、生活見聞、個人想法等，帶出啟發性及正能量訊息。最近一篇值得細嚼的文章，題為「天賦」：

將突如其來的靈感化成創作，可能好多人都覺得是少數人的天賦能力，但事實上大家都有類似這樣的能力，不同之處是我們有沒有去發掘。

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爆金句鼓勵學生︰人生是學苦

古天樂一直對各界人士盡心盡力幫忙，數月前也特意拍片鼓勵一眾DSE考生，在影片中他在禮堂內演講，畫面穿插有關疫情的「試題」：「如何讓疫情真正結束？」、「疫情再爆，學期如何是好？」等，他更爆出金句指人生是「學苦」。

每個人一出世，都是在這裏上課。讀的只有一科，這一科會有無數次考試，而今次這份考卷，可能是歷年來最難答……這一科，就是人生。因為人生，就是「學苦」。

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你會學懂這個世界，不是所有的路都是易走，不會所有的門都是會開。等價的付出，不一定有等價的交換，但你都會學懂。只要盡過力，不一定需要考第一。或者等待我們的未必是一個最滿意的答案，但一定會是一個更加好的自己！」

20歲曾入獄洗心革面

有指古天樂分別讀過2間中學，中一至中三讀迦密中學、中四五讀迦密主恩中學。15歲已開始打工的他，其人生不斷「學苦」，他曾當搬運工人、保安、售貨員、快餐店員等，在古天樂自傳中稱，他對在酒樓當洗碗工一事最深刻，上班第一天被派去洗血淋淋的蛇，那股腥味令他一輩子難忘。

▲ 古天樂是香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。（香港經濟日報資料圖片）

可是在20歲時，古天樂曾為朋友搶劫把風，而被判入獄22個月。出獄後他改過自新，1993年簽約TVB入行。有觀眾緣的古天樂很快奠定小生地位，並在90年代末全力轉戰影壇，穩坐一線地位。此外，古天樂在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲我最喜愛的男歌手獎，成為香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。

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獲頒演藝學院榮譽院士

古天樂現時擁有電影製作公司、經理人公司等，堪稱娛樂大享，但他仍不忘低調行善，曾在內地捐款建逾100間希望小學，更為志雄哥還巨債、代盧海鵬出錢「通波仔」手術費，而他一直沒把善行張揚，一切都是事後有人講出來。

去年古天樂獲香港演藝學院頒授榮譽院士時，讚揚古天樂：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。」又稱讚他是香港電影圈的「中流砥柱」，屢有突破演出，且熱心推動本地以至亞洲電影業發展，為本地新導演提供不少機會，其對電影業界支持亦惠及學院的電影電視學院。

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責任編輯︰林綺玲