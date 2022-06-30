【焚身】鄭嘉穎與小演員合作盡展暖爸本色　坦言不想兒子入行當演員

▲ 《焚身》

鄭嘉穎在導演劉偉恒執導的電影《焚身》中飾演醫生，和戲中太太朱晨麗育有一個5歲兒子（黃嗣舜飾），一家生活平淡而幸福，但因一次醉酒斷片惹來出軌疑魂，第三者陳靜（Dada）一步一步入侵嘉穎的家庭。

其中一場Dada更會對嘉穎的兒子下安眠藥，嘉穎見狀即灌水入口營救，嘉穎直言起初收到劇本最擔心就是這場戲，因要對一個5歲小朋友不斷灌水洗胃，還要做到扣喉效果。

「兩父子」交換禮物



他覺得5歲小朋友很難做得到，而且小朋友要昏迷狀態不能動，因此難度十分高，在拍攝當日嘉穎先要抱著昏迷兒子去洗手間，因此嗣舜需完全放軟身體，正式拍攝前嘉穎先抱起兒子試好動作，確保嗣舜明白要如何做，而灌水部分嗣舜只有一兩次不小心噴水而要NG，最後順利完成。

嘉穎說：「起初一見到飾演我兒子嘅小演員黃嗣舜，我就同佢講呢場戲你會好辛苦，同佢打定底，我覺得小朋友要哄的，所以我承諾如果你好好做叔叔就送份玩具俾你，之後每次見面我都會重複講，就快要拍果場你驚唔驚？佢話唔驚，真係唔驚？真係唔驚，咁就好，最後拍得很順利！」

完成拍攝後，嘉穎遵守承諾送上大盒LEGO作為禮物，哄得嗣舜非常開心，而嗣舜亦準備了兒童圖書送給嘉穎的兒子，「兩父子」交換禮物相當溫馨。

尊重兒子未來選擇



與小朋友做戲向來都是充滿未知之數，慶幸今次小演員黃嗣舜非常乖巧又聰明，除了灌水這場之外，其他場口都能順利完成。

現實中嘉穎和太太都是演員，兩個兒子將來注定是矚目星二代，對於兒子將來會否加入一起做演員？

嘉穎坦言不想兒子踏上演員之路，因自己知有多辛苦，但作為慈父，還是會尊重兒子的選擇：「最後仔大的時候都不是我決定，很老實說如果他真的對這方面很有興趣，我都無辨法，只有幫他，或者幫的意思是，分享一些我拍戲得來的經驗、知識，希望他不要犯我剛入行犯的錯誤。」