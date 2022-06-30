【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」

▲ 小予恩昨晚離世。

患先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩不敵病魔昨晚離世。其家人表示，小予恩近日情況惡化，令她不斷痛苦大哭，至昨日迴光返照，在家人陪伴下安祥離世。

其家人今日（30日）在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」表示，小予恩近月肝臟持續惡化，凝血功能差，上星期更嘴唇流血不止要縫針，其後連續幾天發高燒，終於完全喪失肝功能，腹水嚴重，擠壓其他內臟，且有胃出血，令她不斷痛苦大哭，即使使用瑪啡也無法有效止痛，睡覺也會痛醒。其家人表示，小予恩這幾天一直處於彌留狀態，眼神呆滯，至昨天卻迴光返照，眼睛能望媽媽及發出聲音回應：

黃昏時候媽媽幫她換上新衣裳，我們都親吻她跟她道別，叮囑她不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福。她彷彿明白了，眼角流下淚水，心跳慢慢下降，直至停止，在媽媽懷中輕輕扯了三口氣，安祥離開了。

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家人稱，小予恩最後時刻已感覺不到痛楚，能平靜安祥地回到天家，在她短暫的5年多生命中，有3年多時間是住院，媽媽24小時貼身照顧；年三十晚、10號風球等日子一家人都在病房渡過：

予恩無法像正常小朋友吃喝玩樂、上學、參加活動。取而代之是一大堆治療、訓練、抽血、打豆，身體承受大大小小不適和痛楚。作為父母對她滿有抱疚和遺憾！

予恩最開心時刻就是與媽媽共聚，在媽媽懷抱中、聽媽媽唱兒歌、講故事。她雖然失去大部分意識，但總是笑咪咪、笑面迎人，即使飽受身體痛楚仍很快恢復笑容，相信她甜美燦爛的笑容能帶給許多人鼓勵和安慰。

▲ 小予恩昨晚離世。（「小予恩關懷禱告組」圖片）

家人又感謝醫護人員的悉心護理，又感謝為他們禱告、支持及寄信鼓勵的家人朋友和熱心市民。小予恩患有先天性膽管閉塞，兩個月大接受肝臟手術，至10個月大時情況轉差重新住院，1歲生日前一天在瑪麗醫院接受第2次肝臟手術。家人表示，手術後小予恩沒照計劃被送去ICU觀察，在外科病房突心跳停頓，相關醫護沒及時搶救，令腦部缺氧嚴重受損。

小予恩父親日前入稟區域法院，向醫管局索償。入稟狀中指，原告於2017年12月8日在瑪麗醫院，因答辯人的疏忽而受傷，原告因此向答辯人索償，但入稟狀中未有列明索償金額。

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責任編輯：黃悅晴