【商場優惠】港鐵12商場推夏日多重賞　消費滿額最高賺$1,600回贈

▲ 港鐵商場推出「夏日多重賞」，消費賺最高$1,600回贈。(圖片由商場提供)

港鐵公司旗下12個商場推出「夏日多重賞」，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費即可換領電子優惠券，買著賺、賺著買，最高可獲得$1,600回贈。另外亦為慶祝將軍澳PopCorn踏入開幕10周年，推出一連串購物優惠和慶祝活動。

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的「夏日多重賞」 活動，由現時至7月31日舉行。MTR Mobile登記用戶可於推廣期内，於參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶以電子貨幣單一消費滿$2,000，可獲贈合共$300電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶以電子貨幣單一消費滿$5,000，更可獲贈$500電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞2次，可獲贈最高合共$1,600港鐵商場電子優惠券，輕鬆賺取獎賞延續暢快購物之旅。

▲ PopCorn服務市民10年，與將軍澳區居民一同成長。(圖片由商場提供)

此外，將軍澳PopCorn踏入開幕10周年，為答謝市民及商戶多年來的支持，將會舉辦一連串慶祝活動，更大派商場現金券及禮物。7月開始，多個星期日PopCorn將舉行「周日Music騷」，以音樂與市民狂歡；8月份更會推出10周年限定購物優惠及折扣禮遇，亦會推出結合設計與科技的藝術裝置、數碼互動遊戲及更多慶祝活動等。

「夏日多重賞」

推廣日期:︰即日至7月31日（星期日）

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

獎賞一：

於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別單一消費滿$2,000，可獲贈$300港鐵商場電子優惠券，包括：2張$100美容及時裝電子優惠券 (有效日期：即日至8月31日)，以及1張$100指定類別電子優惠券 (有效日期：8月1日至8月31日)。

▲ PopCorn 8月份更會推出10周年限定購物優惠及折扣禮遇。(圖片由商場提供)

獎賞二：

於鐘錶及首飾、電器及電訊類別單一費滿$5,000，可獲贈$500港鐵商場優惠券，包括：2張$100美容及時裝電子優惠券 (有效日期：即日至8月31日)、1張$100美容及時裝電子優惠券 (有效日期：8月1日至8月31日)、1張$100指定類別電子優惠券(有效日期：即日至8月31日)、1張HK$100指定類別電子優惠券(有效日期：8月1日至8月31日)

記者︰劉妙賢