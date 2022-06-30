【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚　陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗

▲ 陳積榮未婚妻走出傷痛。

前TVB藝人陳積榮（Jeff）5月因癌症逝世，其任職商品設計師的未婚妻李凱淇（Lillian)早前接受ViuTV節目《21克公寓》訪問。

席間Lillian靠著去年舉行的展覽，已漸漸走出摰愛離世傷痛，她說：「完成咗就已覺得放低咗。」，兩人的愛情故事令主持人阮小儀感動落淚！

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由阮小儀和陳健安（安仔）主持的ViuTV節目《21克公寓》正在播出，兩位主持會向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後的生活，並一起做一件具有特別意義的事情。

明晚（7月1日）播出的《21克公寓》，邀請已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian），憶述走出摰愛離世傷痛的經歷。

▲ 李凱淇憶起挈愛，一度落淚。（ViuTV提供）

學會釋懷

陳積榮於2020年8月確診患上第四期肺癌，跟Jeff交往十年的Lillian憶述當時得知男友患上未期癌症仍不禁落淚。

Lillian指回顧過往相處的點滴時亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方。展覽有好多元素係我地一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」

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小儀不禁落淚

去年8月，Lillian於中環舉行「陳積榮《記住我們，好好說再見》展覧」作為悼念男友，展覽佈置成婚禮一樣，展出兩人於挪威拍攝的婚照和影片，Lillian於節目裡表示，為Jeff舉辦的展覽帶給的力量足以蓋過悲傷。

Lillian分享指舉辦展覽是因為原本與Jeff的婚禮會以一個展覽的形式進行，所以在他逝世幾日後就已著手去籌備。她表示沒有想過會有如此大的迴響。

Lillian說：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢地好多說話都仲未同愛嘅人分享。」

二人之間的連結令到小儀亦不禁落淚，小儀說：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開。佢擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月佢就係用嗰個力量同你一齊去行。」

小儀續說：「我感覺到個力量有幾強大。呢個就係嗰原因令到呢件事以外嘅人都感受到你地好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」

▲ 陳積榮去年5月不敵癌魔病逝。

圈中人幫忙

另外，Jeff在逝世前曾創作了一首歌《記住我們》為送給Lillian的求婚曲，但可惜未能完成。於是，Jeff的朋友及後就找了C AllStar幫忙。安仔指當時一知道背後的故事，成員們都馬上一口答應。在節目中，安仔更與Lillian一同演唱Jeff創作的求婚曲《記住我們》。

前TVB藝人陳積榮於2020年8月確診患上第四期肺癌，自患病以來一直積極抗癌，曾在TVB的20期藝員訓練班中畢業的他，亦得到不少圈中人，如郭富城、孫慧雪、陳自瑤及容羨媛等人的幫忙。

他的病情一直反覆，由去年3月起開始接受第一次化療，精神漸佳，至4月再接受第2次化療。

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他曾接受《東張西望》訪問坦言因化療而消瘦及甩髮，他自知情況嚴重，明白未必有痊癒的可能。他亦表示除肺部花之外，癌細胞也極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。

加上疫情影響，陳積榮接受化療除身體承受痛苦外，因家人未能到醫院探病，只能獨自留在醫院，要承受孤獨抗病的痛苦。

病情每況愈下，陳積榮於5月15日早上不敵癌魔離世，終年38歲。