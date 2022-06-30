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【七一回歸】習近平和夫人彭麗媛抵港時佩戴口罩　林鄭月娥、李家超到場迎接

政治 15:50 2022/06/30

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國家主席習近平及夫人彭麗媛抵港時佩戴口罩。（港台短片截圖）

時隔五年，國家主席習近平和夫人彭麗媛再度赴港，出席七一回歸慶典及新班子就職典禮。一行人下午乘搭高鐵抵達。

習近平和夫人彭麗媛由步出高鐵車廂一刻，已佩戴口罩，至發表講話時才除下口罩。特首林鄭月娥和先生林兆波、中聯辦主任駱惠寧在車廂外迎接，眾人見面時沒有握手。

習近平講話時，夏寶龍、林鄭月娥、李家超、駱惠寧在側。（陳國峰攝）

習近平講話時除下口罩。（陳國峰攝）

港府亦安排近百名小學生和各界人士在場手持鮮花和國旗、區旗夾道歡迎，另有警察銀樂隊現場奏樂，以及舞獅表演。

候任特首李家超和全國政協副主席梁振英在場迎接。（短片截圖）

候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、中央駐港機構代表等亦在場迎接，習近平和夫人一一與他們打招呼，但亦沒有握手。

陪同習近平來港的，還有港澳辦主任夏寶龍。

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記者：林曉君

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