【七一回歸】彭麗媛訪戲曲中心贈《古本戲曲叢刊》　與年輕演員交流

▲ 戲曲中心。（資料圖片）

國家主席習近平夫人彭麗媛下午抵港後，在中聯辦副主任盧新寧等人陪同下，到訪西九文化區戲曲中心，並與年青演員、樂團成員和義工交流。



彭麗媛首先聽取西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民介紹西九文化區的規劃和最新發展，以及戲曲中心在傳承和推廣粵劇和傳統中國戲曲的工作。



其後又在戲曲中心茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲，在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和各演員和樂團成員親切交談。



另外，彭麗媛又參觀「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，並和4位曾在特區政府「內地專題實習計劃」下獲派到故宮博物院實習的青年義工交流。結束訪問前，彭麗媛向西九文化區戲曲中心致送傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》。

該叢刊由已故著名文學史家鄭振鐸先生發起，編纂工作歷經數十載完成，具有重要的歷史和藝術價值，是國家戲曲文化遺產保護的重大成果。

彭麗媛本身是女高音歌唱家、歌劇表演藝術家，亦是中國第一位民族聲樂碩士，對戲曲等表演藝術具有極高造詣。

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記者：林曉君