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【專注力】小朋友考試季溫書精神繃緊　中醫教按壓5穴位有助提高專注力

兒童健康 16:09 2022/06/30

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中醫教按壓5穴位有助提高小朋友專注力。

小朋友考試季節來臨，小朋友都處於精神緊張的拼搏期，特別對於升中、呈分試、公開試的小朋友，壓力更是如山重。有幾個穴位可教大家，幫助減壓減痛，從而提高專注力。

一、 內關穴

經絡︰手厥陰心包經

取穴︰掌側，腕橫紋三隻手指，兩條「筋」之間深處

作用︰考試前溫習導致胃口不佳，或是消化不良，腸胃不適皆會令到集中力下降，此謂「肝鬱肝氣橫犯脾」，而內關穴就有健脾胃的作用，可減緩因壓力導理脾胃不適的情況，包括惡心欲嘔等情況亦可處理。

二、 神門穴

經絡︰手少陰心經

取穴︰手掌小魚際肌近腕部突起「豌豆骨」下方，尺側腕屈肌腱橈側

作用︰神門穴為心經原穴，與心神相應，按穴具有寧心安神，鎮定，提升專注力之效果。

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三、 百會穴

經絡︰督脈

取穴︰兩耳尖連線，頭頂位置按壓有凹陷

作用︰百會穴在頭頂為諸陽之匯，按壓此穴可升陽，有醒腦開竅的作用，特別是溫習到疲勞眼矇時，按壓此穴，或是大範圍敲打百會穴周圍，亦有醒神作用。

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四、太陽穴

經絡︰經外奇穴

取穴︰眼尾與眉尾連線，後方凹陷處

作用︰眼睛疲勞，頭昏腦脹等情況，甚至溫習至頭痛不適，按壓此穴亦有助紓緩不適，有提神作用。

五、肩井穴

經絡︰手太陽小腸經

取穴︰大椎(第七節頸椎突出處)至肩峰連線，肩膊中間位置

作用︰溫習時長期處於傾前坐姿，加上壓力影響，身體容易處於緊鎖狀態，造成頸肩疼痛。按壓肩井穴，可放鬆頸肩，解除緊鎖狀態，即時減輕疼痛亦有助提升注意力。

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文章獲註冊中醫胡凱淋授權轉載。

撰文 : 註冊中醫胡凱淋

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