【聲夢傳奇2】林二汶拆解四面台演出難度　Gin Lee騷香教Vivian跳出女人味

▲ 《聲夢傳奇2》

TVB節目《聲夢傳奇2》在將播出的第4集內，6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員演出。

當中學員分別為（根據前文導師排序）江廷慧（Vivian）《Dangerous Woman》、陳昊廷（Timothy）《你瞞我瞞》、文佐匡（Sean）《Why You Gonna Lie》、李茵彤（Desta）《屈機》、蕭呈謙（Nicole）《You Raise Me Up》、彭家賢（Zayden）《愛與誠》。

之前被睇低一線的男學員，今集將陸續彈出及抬頭，3人當中更有兩人獲得超高分數。

▲ 江廷慧（Vivian）

JW大嗌「救命」

至於上集Gin Lee親授任暟晴（Jasmine）演唱《玉蝴蝶》技巧觸動網民，加上面對淘汰賽壓力，6位導師今集將各出奇謀協助學員「我超越我」，當中以「虎媽」JW最為肉緊。

由於有感今集出戰的Timothy無論唱腔、假音及咬字均強差人意，JW大嗌「救命」之餘，更七情上面落盡奶力教導Timothy。

當Timothy演唱完畢，JW更Sales上身利誘現場評審畀綠燈，Gimmick十足，JW說：「佢下一Round隻歌變咗另一個人，如果你撳綠燈，包你第二Round會WOW！」

▲ 二汶傳授演出技巧。

Gin Lee教跳舞

而有豐富導師經驗的二汶，除對Nicole採取「信心提昇大法」，又與3位組員進行「課堂式」及「實地考察式」教育，讓組員能「速食」其累積多年的實戰經驗，具體掌握面向觀眾的黃金角度、及深入了解四面台的難度。

今集Gin Lee亦為學員拿出了意想不到的秘密武器，更大晒香肩教Vivian如何跳出女人味。

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