康德明律師事務所　「疫」下助基層學童上網課

康德明律師事務所（ 下稱康德明） 屹立香港37年，擁有龐大的法律咨詢團隊，提供專業離岸和跨境交易的法律意見。他們秉持「急社會所急」的宗旨，多年來積極參與不同的社區慈善活動、義工服務、捐贈物資等履行企業社會責任。在疫情暫停面授課期間，他們與本地慈善機構合作，向一班基層學童捐贈多部全新的平板電腦，幫助他們上網課。



康德明合伙人蔡斐（Teresa）認為CSR是一個很廣闊的概念，當中亦包含了不同的社會責任。「以我們律師事務所為例，會先了解社會的狀況而去設計適合當時社會所需的CSR活動。另外，我們亦沒有設定同事需要參與CSR的時數要求，只希望全體同事是由心而發、自願性質去參與活動。」Teresa續指大眾普遍認為律師事務所只能通過提供免費法律諮詢貢獻社會，但他們的CSR理念為鼓勵全體不同崗位員工參與，從而令更多有需要的人受惠。



急社會所需 致力過「三關」



在實踐CSR理念上，康德明主要推行「三關」，包括「關懷員工」、「關懷社區」及「關懷環境」。首先在「關懷員工」方面，康德明贊同「Work- Life Balance」的生活理念，希望各員工在工作及生活上取到平衡。Teresa表示公司設彈性上班時間，同事亦可每月自選5天在家工作，可以靈活地因應家庭或個人需要而調節上班編排及行程。疫情爆發初期，抗疫用品在香港一度供應短缺，康德明遠道從開曼群島搜購口罩和搓手液予員工應急，同時亦進一步完善網絡系統，幫助同事提升在家工作的效率，最近亦免費提供快測包讓員工在家檢測。更有趣的是，他們為全公司免費提供冥想App「Calm」，提醒員工適時放鬆身心。



在「關懷社會」方面，Teresa強調要先了解社會現況，有見在疫情下很多基層學童急需電腦進行網課，因此他們透過本地慈善機構香港小童群益會（The Boys’ and Girls’ Club Association of Hong Kong）及香港青年協會賽馬會 Media 21媒體空間，向這些有困難的學童捐贈平板電腦，以解決燃眉之急。此外，香港辦事處自2010年起，更與香港大學法律學院共同設立「康德明律師事務所商業法成績優異獎」，每年頒發5,000美金予法律學院的優秀碩士生，以持續培育優秀的法律人才。



在「關懷環境」方面，他們積極向員工宣揚環境保護的知識，同時身體力行，在辦公室推行垃圾分類及回收，培養員工節約能源的良好習慣，亦曾舉辦二手衣物回收及轉贈活動。Teresa表示現時公司亦轉以「e-filing」取代傳統紙本式存檔，減少使用紙張。

▲ 由Wynne（後排左五）及人力資源部經理Jodie Lok（後排左三）代表康德明，在香港小童群益會向一班受惠學童捐贈平板電腦。

助人自助 CSR提升員工歸屬感



是次向香港小童群益會捐贈平板電腦活動是康德明的重點項目，他們更於去年10月舉辦了一場延伸戶外活動「時間旅行者」，讓受惠學童帶同平板電腦參觀律師事務所及遊走中環社區。活動當日由11位康德明員工分成小隊帶領他們體驗由旅遊事務署製作的「城市景昔」App，透過掃描在特定處所「AR時鐘」上的QR code，以AR形式回顧中環昔日的景貌。 Teresa期望從活動中帶出多重意義。當天戶外活動開始前，康德明合伙人黃嘉恩（Flora）為參與學童簡介，讓他們了解到律師的工作日常，燃起他們對法律工作的興趣，作育未來英才。同時亦通過當天活動教育學童靈活運用所獲贈的平板電腦，學習多元化的知識，如香港發展的歷史。



康德明合伙人樓慧妮（Wynne）表示這次活動的成效出乎意料之外，「是次受惠層面涵蓋中小學和小數族裔，小童群益會更安排了不同的訓練教授他們善用平板電腦的功能。『時間旅行者』延伸戶外活動，則讓學童與同事們一起遊走中環商業區，擴闊對香港發展歷史的知識及生活學習體驗。加上我們同事參與度甚高，不單本地同事踴躍參與，外籍同事更能積極投入與學童鍛煉英語會話，成效超出預期，希望該CSR項目可邁向可持續的方向。」

▲ 康德明三位合伙人（左起）Wynne、Teresa和Flora均致力推動各項CSR項目，希望幫助到社會上更多有需要的人。

慈善活動表面上看似是幫助有需要的人，Flora覺得施比受更為有福。「其實得着是雙向的，助人自助，每位同事包括我，透過CSR活動接觸到更多不同的社會階層，更全面地了解到社會及人們的需要，讓我們更懂得活在當下，珍惜現有的幸福，日後更積極對待工作或人生，同時善於應對不同的客戶。」Wynne續指這亦是一個很好的團隊建立活動，在工作時間以外一起服務社會，令同儕間的關係更融洽，有助工作上的協調，建立團體精神和歸屬感。



（特約）