【電子系統】屋宇署網上呈交系統啓用　首階段可呈交地面之上建築工程結構圖則

▲ 屋宇署網上呈交系統啓用，首階段可呈交地面之上建築工程結構圖則。（資料圖片）

屋宇署為開發電子資料呈交及處理系統，第一階段已於今日（30日）正式啓用，接受以電子方式呈交地面之上建築工程的結構圖則（改動及加建工程除外）及相關申請。

屋宇署為推廣環保及便利擬備和處理根據《建築物條例》（第123章）呈交的申請，屋宇署現正開發電子資料呈交及處理系統，為現時以紙本形式呈交申請提供另一選擇。

第一階段接受以電子方式呈交地面之上建築工程的結構圖則（改動及加建工程除外）及相關申請；第二階段的電子系統預計明年啓用以接受更多申請，屆時將會擴展至涉及一些機構或部門包括發展局工務部門需處理的建築圖則，而第三階段將會涵蓋所有種類的圖則。

屋宇署鼓勵建築業界利用電子系統呈交圖則，有關電子系統呈交電子圖則的詳細規定，可參閱上載於屋宇署網頁的《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》ADM-17及《註冊承建商作業備考》42。

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責任編輯：李榮忠