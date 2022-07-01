【鼻塞鼻敏感】亂用通鼻噴鼻藥副作用極大　醫生：或導致更嚴重鼻膜腫脹及鼻塞

▲ 長期單邊鼻塞不癒甚至出現流鼻血，要盡早求醫檢查是否是鼻咽癌。（iStock）

鼻塞，誰沒試過？常見不等於不困擾，鼻塞難以呼吸外，也會影響睡眠質素，甚或導致耳咽管功能失調影響聽力減退。但更壞消息時，不尋常的單邊鼻塞，有可能是鼻咽癌的徵狀。鼻塞其實都未必是小事。

鼻塞與鼻子結構大有關係，耳鼻喉科專科醫生魏智文解說，外在軟骨支撑着鼻子，兩側有鼻甲骨（分上中下）、內裏有鼻黏膜，整個呼吸通道由鼻孔至鼻咽後方，最狹窄的地方是鼻翼對入，側邊有下鼻甲骨，另一邊就有鼻中膈軟骨。下鼻甲骨可因長期鼻敏感不理造成鼻黏膜腫脹，鼻中膈軟骨歪在一邊，都有機會引起鼻塞。因此整個鼻子的結構及狀況都互有關連，也是令鼻塞頻頻出現的原因。

呼吸道後方接近鼻咽位置，因通道較闊落，如只是體積小的腫瘤，當事人都未必察覺；但生長大至阻塞通道，才會有鼻塞現象。

▲ 有幼兒把異物放入鼻內，也可造成鼻塞。魏醫生指鼻有異物好容易引發鼻炎，導致單邊鼻子流鼻涕流膿等，家長宜留意。（iStock）

一些罕有病如小朋友出生時，鼻孔經過鼻咽再通往喉嚨，有些個案是這通道先天性密封閉鎖（Congenital Atresia），即是「密籠」，鼻子不能通往喉嚨，於是會出現嚴重鼻塞。「剛出生的嬰兒，只懂用鼻子抖氣，不懂得用口呼吸，這是很罕有的危急情況。」

四成人鼻敏感 鼻塞「常客」

絕大多數人鼻塞屬後天，原因眾多，從中可細分為單邊鼻塞、兩邊鼻塞以及時左時右輪流鼻塞；也分慢性及急性鼻塞。

鼻敏感在香港頗為常見，病人有老有嫩，根據統計本港約四成小朋友患有不同程度鼻敏感。此症的明顯徵狀是鼻塞、流鼻水、鼻痕、打噴嚏，當病情加劇又無以藥物控制，敏感得厲害會極鼻塞，在入睡躺下時情況最明顯，兼且需用到口呼吸，大大影響睡眠質素。除上述徵狀外，進一步可嚴重至有鼻鼾、睡眠窒息症的問題。

「鼻敏感患者的鼻塞情況是輪流塞的，打左側睡時，左鼻孔會較塞，向右側睡時，右鼻孔會感到阻塞。仍置諸不理，兩邊鼻都會塞，這時由於頗辛苦，病人多會去求醫，以藥物控制。」

▲ 撞擊性運動如籃球、欖球及拳擊，較高機會出現鼻中膈軟骨撞傷的意外，導致鼻塞出現。（iStock）

最怕是鼻咽癌

鼻塞雖然平常，但要從中排除是否患上惡疾，尤其是單邊鼻塞且持續了一段長時間，有可能是良性瘜肉、良性鼻腫瘤，嚴重的可以是癌症如鼻咽癌。「當事人不為意，腫瘤愈長愈大，鼻子某一邊通道愈受阻塞，會出現明顯的鼻塞。」

亦有一種情況是，鼻中膈軟骨歪在一邊，也可導致鼻塞。此問題成因難以追溯，先天性都會，胎兒生產時經過媽媽的產道出來，因狹窄或生產需時較久，有機會擠壓到胎兒鼻子；又或者是學行路的幼兒跌跌撞撞，碰傷了鼻子也不知。當孩子成長日漸發育，鼻中膈軟骨愈來愈側在一邊，受壓的一邊於是出現鼻塞；另一常見原因是運動創傷及意外造成。醫生從檢查已可知悉鼻中膈軟骨有否歪斜。

胡亂用通鼻噴鼻藥 弄巧反拙

春天有花粉症、夏天開冷氣、秋天轉季、冬天冷風到，鼻塞一年四季都可發作，加上本港鼻敏感患者眾多，難免會將鼻塞輕率對待。「有些病人如鼻敏感病人，接觸到致敏原鼻塞間歇發作，都未必會求醫。又或者看過一次醫生後，其後遇上發作，會自行到藥房配藥便算。當鼻塞以外會多了一些徵狀如單邊鼻塞、流黃綠鼻涕甚至是流血，多會心驚，急急去看醫生。」

魏醫生指最令人擔心是有些人當鼻塞時，會自行到藥房配一些通鼻噴鼻藥水，他指這些噴鼻藥水中某些成分可令血管收縮，令人感覺見效快，但其實副作用甚大，而且藥效短暫，當一停藥鼻塞又反彈，甚至比未使用前，鼻膜腫脹及鼻塞情況更嚴重，形成惡性循環。「見有鼻膜腫脹及鼻塞病人情況未能逆轉，使用普通藥物都未能奏效，或需進行手術把脹大了的鼻膜切除。」

▲ 魏智文醫生指通鼻噴劑要由醫生處方，因一些人過量濫用，會造成病情反彈情況，引致藥物性鼻炎，令鼻黏膜變得更脹更塞，鼻塞問題更加惡化。（被訪者提供）

當鼻塞嚴重，他說患者的聽力都會受影響，整個鼻呼吸通道長達7厘米，尤其近鼻咽一段，有一條耳咽管打斜的通往中耳，如這個位置有阻塞或不暢順，中耳氣壓不能平衡，鼻塞以外更有耳塞，再嚴重的話可令中耳積水，聽覺也會變差。

因病況對應治療

治療鼻塞先要找出成因，魏醫生指若不幸驗出有鼻咽癌，就需要電療甚或化療；如果是鼻瘜肉引起鼻塞及鼻竇炎徵狀的話，可接受內窺鏡切除微創手術，當瘜肉得到清除，鼻塞情況就會得到改善。

至於鼻中膈軟骨傾側，可以手術矯正。一些因運動撞擊創傷或交通意外造成鼻子歪斜，或需連同鼻硬骨及鼻中膈軟骨一併以手術移直，作永久改善。

纏擾多時的鼻敏感其實也有法子，第一項先要減少接觸致敏原（本港最常見鼻敏感致敏原為塵蟎及寵物分泌物、毛髮等），避免引發病情。第二患者可採用洗鼻方法，使鼻腔潔淨，減少不潔物；第三是使用經醫生處方的口服藥及外用噴鼻藥。「醫生處方的噴鼻藥與藥房買來的通鼻噴鼻藥不同，前者有類固醇成分，有抗敏及消炎作用，副作用少，類固醇也少吸收入身體，只局部在鼻腔發揮作用，穩定鼻敏感病情，也會少了鼻塞、鼻痕及流鼻水問題。」

記者：周美好