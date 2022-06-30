【七一回歸】習近平下午參觀科學園　晚間出席禮賓府晚宴　【不斷更新】

▲ 國家主席習近平形容香港浴火重生。（陳國峰攝）

國家主席習近平及夫人彭麗媛乘搭高鐵赴港，西九高鐵站將舉行歡迎儀式。今日（30日）高鐵站的保安十分嚴密，西九高鐵站被水馬陣包圍，逾百身穿防刺背心的軍裝警在站外戒備。

行人天橋上掛上「熱烈歡迎習近平主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」的橫幅。

【21:40】政府新聞處：國家主席習近平及夫人彭麗媛今日傍晚出席行政長官林鄭月娥在禮賓府設的晚宴。林鄭月娥及丈夫林兆波、候任行政長官李家超及夫人林麗嬋在場迎迓。



習近平今午抵港，先後會見林鄭月娥及行政、立法和司法機構負責人，以及紀律部隊代表和社會各界人士。他視察了香港科學園，而夫人彭麗媛則到訪西九文化區戲曲中心。

【17:37】習近平即將抵達科學園，園內外大量警車警員布防。據了解，其夫人彭麗媛則前往戲曲中心參觀。

【15:33】習近平說：大家好，再來香港十分高興。明天是香港回歸祖國25週年慶典日，全國各族人民會和香港人民一起慶祝。在此，我向香港同胞熱烈祝賀和美好祝愿。

距離上次來，已經5個春秋。這5年我一直關注著、牽掛著香港，我的心和中央政府的心和香港在一起。

過去一段時間內，香港經受了一次次嚴峻挑戰，戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機，事實證明，一國兩制有強大的生命力。它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉。

只要我們堅持一國兩制，香港的未來，一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興，做出新的更大的貢獻。我就說這些。

【15：26】習近平夫婦已經到達高鐵站大堂，與在場人士揮手致意。在場還有，候任行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊資深大律師、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人陳智思、維護國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、駐港部隊司令員彭京堂及政治委員賴如鑫。幾百名學生和民眾在月台和大堂揮動國旗和區旗歡迎，警察銀樂隊和舞獅在場表演，場面熱鬧。

▲ 國家主席習近伉儷抵港。（政府新聞處直播截圖）

【15：21】候任行政長官李家超，立法會主席梁君彥、及行會召集人陳志思都在外等候迎接。

【15：18】習近平及夫人彭麗媛伉儷已落車，彭麗媛著一襲灰色旗袍，而林鄭月娥則著一身紫色衣服。

【15：16】高鐵「復興號」已經緩緩駛入月台，中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥及丈夫林兆波在站台等候迎接。

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記者：TOPick港聞組