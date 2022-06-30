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【七一回歸】習近平：香港歷盡風雨、浴火重生　一國兩制有強大生命力

社會 15:02 2022/06/30

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國家主席習近平形容香港浴火重生。（陳國峰攝）

國家主席習近平及夫人彭麗媛乘搭高鐵赴港，西九高鐵站將舉行歡迎儀式。今日（30日）高鐵站的保安十分嚴密，西九高鐵站被水馬陣包圍，逾百身穿防刺背心的軍裝警在站外戒備。

行人天橋上掛上「熱烈歡迎習近平主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」的橫幅。

【15:33】習近平說：大家好，再來香港十分高興。明天是香港回歸祖國25週年慶典日，全國各族人民會和香港人民一起慶祝。在此，我向香港同胞熱烈祝賀和美好祝愿。

距離上次來，已經5個春秋。這5年我一直關注著、牽掛著香港，我的心和中央政府的心和香港在一起。

過去一段時間內，香港經受了一次次嚴峻挑戰，戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機，事實證明，一國兩制有強大的生命力。它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉。

只要我們堅持一國兩制，香港的未來，一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興，做出新的更大的貢獻。我就說這些。

【15：26】習近平夫婦已經到達高鐵站大堂，與在場人士揮手致意。他並同李家超、梁振英、陳茂波、鄭若驊點頭致意。他還和廠商會、駐港解放軍、香港紀律部隊代表致意。

國家主席習近伉儷抵港。（政府新聞處直播截圖）

【15：21】候任行政長官李家超，立法會主席梁君彥、及行會召集人陳志思都在外等候迎接。

【15：18】習近平及夫人彭麗媛伉儷已落車，彭麗媛著一襲灰色旗袍，而林鄭月娥則著一身紫色衣服。

【15：16】高鐵「復興號」已經緩緩駛入月台，中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥及丈夫林兆波在站台等候迎接。

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記者：TOPick港聞組

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