【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

▲ 間質性肺病可致肺纖維化，醫生拆解兩類患者最新治療。

偶爾會聽到有人說上樓梯或斜路時會「上氣唔接下氣」，甚至會出現其他症狀如不斷地乾咳，呼吸系統科專科醫生曹忠豪接受《TOPick診症室》訪問時表示，這些症狀或與間質性肺病有關，若發現自己並非機能衰退，但長期出現上述症狀，應盡快找出箇中原因。。



間質性肺病較罕見 成因不明

曹醫生指，間質性肺病的患者多數在日常如做運動時容易氣喘、呼吸困難、乾咳，且會食慾不振。間質性肺病屬罕見病，本港只有少數人患有這病，至今仍找不到成因。曹醫生補充，間質性肺病有不同類別，而其中一種與硬皮症有關。患有間質性肺病的患者大多同時患有硬皮症，因為硬皮症患者的免疫能力出現問題，會攻擊自己身體內的組織，例如肺間質組織，使肺部纖維化，並失去其功能。

針對性治療 減低患者喪失肺功能情況

醫學界一直積極尋求不同的治療方法，幫助間質性肺病的患者。在香港，這病一直沒有針對性的治療，以往一般會使用類固醇或抑壓免疫能力的藥物，但其成效一般。而近年成功研發出新的口服藥物，針對性治療兩類間質性肺病，分別為硬皮症併發間質肺病及惡化性纖維化間質性肺病，有助減低患者喪失肺功能情況，有機會可減低50%喪失程度，為患者帶來曙光。

副作用少成效高

副作用方面，曹醫生表示︰「新藥的副作用甚少，部分患者或會出現肚痾及生暗瘡等症狀，值得注意的是，患者服藥後切勿曬太陽，以免影響皮膚。」此外，醫生一般會在患者服藥後，先觀察他們半年內的進展及其減慢肺功能損失的程度等方面，然後再看看服藥一年後的情況。若新藥能有效地保護肺功能，並無出現肺功能衰退的話，一般可長期服用。

由於肺功能一旦喪失便無法逆轉，若大家有相關症狀，應及早向醫生查詢。

如果想知道更多有關間質性肺病或罕見疾病的資訊，可瀏覽香港罕見疾病聯盟網頁：https://www.hkard.org/

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