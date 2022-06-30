【新冠疫情】醫管局成立高層次緊急應變指揮中心　遇緊急情況可統一指揮及調度

▲ 醫管局成立高層次緊急應變指揮中心，集總辦事處及7個醫院聯網最高決策層。（醫院管理局圖片）

為提升醫管局應對疫情和其他重大公共衞生事件的能力方面，醫管局成立一個高層次的緊急應變指揮中心，集合總辦事處和七個醫院聯網最高決策層，在遇到重大事件時，可集決策、指揮、調動和執行的能力於一身。

醫管局表示，透過統一指揮和調度，並善用聯網間支援互補，特別在病床和人手調動上，可突破地理界限，做到床等人的效果。局方指，新成立的緊急應變指揮中心亦會有助加強醫管局與不同政府部門、非政府機構的協調和聯繫工作，萬一疫情進一步逆轉或遇到緊急情況，可迅速與不同機構協調，支援公立醫院接收病人。

醫管局已著力加大公立醫院及聯網的病床調動能力，並購入了約1,000部高流量鼻導管氧氣機，有助應付大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院；又強調，各公立醫院已就輪值安排提前部署，隨時可以從輪值安排中調配人手，更快為病人提供適切治療及照顧。

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責任編輯：李榮忠