  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 16:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】醫管局成立高層次緊急應變指揮中心　遇緊急情況可統一指揮及調度

社會 14:56 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

醫管局成立高層次緊急應變指揮中心，集總辦事處及7個醫院聯網最高決策層。（醫院管理局圖片）

為提升醫管局應對疫情和其他重大公共衞生事件的能力方面，醫管局成立一個高層次的緊急應變指揮中心，集合總辦事處和七個醫院聯網最高決策層，在遇到重大事件時，可集決策、指揮、調動和執行的能力於一身。

醫管局表示，透過統一指揮和調度，並善用聯網間支援互補，特別在病床和人手調動上，可突破地理界限，做到床等人的效果。局方指，新成立的緊急應變指揮中心亦會有助加強醫管局與不同政府部門、非政府機構的協調和聯繫工作，萬一疫情進一步逆轉或遇到緊急情況，可迅速與不同機構協調，支援公立醫院接收病人。

醫管局已著力加大公立醫院及聯網的病床調動能力，並購入了約1,000部高流量鼻導管氧氣機，有助應付大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院；又強調，各公立醫院已就輪值安排提前部署，隨時可以從輪值安排中調配人手，更快為病人提供適切治療及照顧。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【強制檢測】36處所納入強制檢測包括6間食肆　淘大豆漿大王、元朗吉野家上榜
今日 01:09
【強制檢測】36處所納入強制檢測包括6間食肆　淘大豆漿大王、元朗吉野家上榜
【封區檢測】大埔富雅花園第一座619人受檢　發現1宗陽性及1宗不確定　
今日 11:53
【封區檢測】大埔富雅花園第一座619人受檢　發現1宗陽性及1宗不確定　
【變種病毒】社區現BA.4或BA.5無源頭本地個案　何栢良料確診個案或幾周後急升
今日 10:48
【變種病毒】社區現BA.4或BA.5無源頭本地個案　何栢良料確診個案或幾周後急升

你可能感興趣

【強制檢測】36處所納入強制檢測包括6間食肆　淘大豆漿大王、元朗吉野家上榜
今日 01:09
【強制檢測】36處所納入強制檢測包括6間食肆　淘大豆漿大王、元朗吉野家上榜
【封區檢測】大埔富雅花園第一座619人受檢　發現1宗陽性及1宗不確定　
今日 11:53
【封區檢測】大埔富雅花園第一座619人受檢　發現1宗陽性及1宗不確定　
【變種病毒】社區現BA.4或BA.5無源頭本地個案　何栢良料確診個案或幾周後急升
今日 10:48
【變種病毒】社區現BA.4或BA.5無源頭本地個案　何栢良料確診個案或幾周後急升
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 治療 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
09:45 2022/06/29
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
09:00 2022/06/27
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
19:06 2022/06/29
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦