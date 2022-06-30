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【七一回歸】傳媒赴西九龍高鐵站採訪　須使用警方提供指定藍色雨傘

政治 15:58 2022/06/30

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傳媒前往西九龍高鐵站前，須接受安全檢查。（陳國峰攝）

國家主席習近平今日下午3時乘坐高鐵抵達香港，傳媒今日到西九龍高鐵站進行採訪，被要求只可以使用由警方提供的藍色雨傘。

獲邀採訪慶祝回歸官方活動的傳媒，昨日陸續前往九龍灣一間酒店接受「閉環管理」，傳媒今早進行核酸檢測後，於酒店接受安全檢查後，中午乘坐專車到西九龍高鐵站採訪。現場工作人員及傳媒，均須戴上由當局派發、印有個人照片及二維碼的名牌，以作識別。

警方於現場設立傳媒採訪區，並以鐵欄圍封，警方會以金屬探測器檢查傳媒隨行物品，自行攜帶的雨傘不得帶入內，只可使用由警方提供的藍色長傘。

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當局早前規定，所有進入活動場所內的人士，不得穿戴或攜帶，以及帶有政治、種族或冒犯意味信息，或可作示威用途的旗幟、衣服等。入場者亦不得攜帶玻璃或金屬的瓶子，以及盛載液體的物品。政府早前亦要求採訪記者，必須戴上指定防護口罩。

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責任編輯：陳葆琳

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