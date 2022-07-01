【闔家辣】呂爵安演繹疫下製辣醬創業故事　鄭晉軒選中Edan因一種強烈感覺

常言道人算不如天算！此話落在《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）身上相當適切，在兩年多疫情下，他的經歷猶如坐過山車般驚險好玩。先由在家工作到與家人合製辣椒醬創業，然後被吳君如賞識，邀請寫劇本到做埋電影導演。

而執導電影處男作《闔家辣》本是作今年賀歲片，卻遭逢第五波疫情肆虐，一直延期由賀歲片變暑假片。然而天性樂觀的他開心說暑假檔期更好，是真正的闔家歡日子。

▲ 《闔家辣》的故事源起，是導演鄭晉軒在疫下與家人自製辣椒醬的真實創業故事。（《闔家辣》劇照）

電影《闔家辣》定於7月14日上映，近日Coba忙於為影片宣傳，而影片在7月1日的6場優先場均已售罄，對一個新晉電影導演來說是值得開心的事。

與Coba傾談同樣都是一件開心事，他是那種你問一條問題，他會答好多好多嘢俾你，而且有問必答，盡管那天有幾個媒體訪問，但他沒有Hea答，筆者心想果真是「食呢行飯嘅人」。

困在家被雙親煩死

他說自己的故事其實就如一般香港人一樣，在疫境中的求生記，正如《闔家辣》的內容：2019年新冠病毒疫情爆發，令一眾上班族得以在家工作，可是在家工作的Coba，卻是每天跟家人作困獸鬥，故事發展就是由他計劃將母親製的辣椒醬在社交平台售賣所引發出的連串事件……

「阿媽本是做保險，老竇則是的士司機，但疫情一到，兩老都被迫停工，而我當時就是為一些音樂會做策劃而留家工作。我們一家三口從未試過一天到晚齊齊留在家相處，結果我是給他們煩到一個頂點，覺得再如此下去，實在會家變。」他說。

▲ 辣椒醬紅了，除為Coba一家帶來經濟收入外，最意想不到的是為他帶來首次當電影導演機會。(曾耀輝攝)

他不知哪來的靈機一觸，決定就「俾啲細藝」兩老做。「我想到不如叫阿媽整最拿手的辣椒醬上網去賣，因為是我自小吃到大的東西，以前經常做來送給隔離鄰舍及朋友，人人食過都讚掂。」

竟然兩老又覺得好，於是製辣工場立即產生。「老實說以前整十多廿樽自用或送親朋，分量控制容易得多，如今要一日幾十樽，就實在需要時間去試驗，單是由揀用邊款樽做包裝起，已經嗌到面紅耳熱，煩到嘔……」

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自有一套宣傳方法

煩還煩，「洗濕咗個頭」都要堅持做下去，Coba自言都要讓自己平心靜氣地去解決問題。

「幸好當時自己還有耐性地繼續做下去，自己設計logo、自己影產品相、自己放上社交平台、自己寫食評、自己接單送貨，慢慢又給我製造了一點點noise，竟然開始有訂單。」他也不期然笑了起來。

別以為Coba很善用社交平台中的KOL為自己代言，原來他不吃這一套。「不是孤寒不願送給人吃，只是對自己的辣椒醬有信心，而且口味人人不同，反正送了給你也不一定會讚好。不如我做到吸引你買一樽來試過後，自行決定是否喜歡出po讚或彈，真正的自由評論，誰也不欠誰。」

他這套逆思維宣傳方法，結果為他家的辣椒醬賣個滿堂紅，最旺時一星期賣到400樽。

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意想不到的機緣

辣椒醬紅了，除為Coba一家帶來經濟收入外，最意想不到的是為他帶來首次當電影導演機會。

「我以前都做過廣告導演，但不認識吳君如，真的是一次機緣巧合的聚會中，她說遠遠便見到我這個爆炸頭肥仔，滔滔不絕地說話。於是她走過來搭訕下，講到我的辣椒醬故事，她一聽就問我『識唔識寫劇本』、『就寫成家整辣椒醬嘅故仔』、『寫完自己拍埋啦』，十分直截了當。」他憶述。

「我只記得當時答可以一試，結果請教鄒凱光，他教我如何寫劇本技巧，結果我用了大約兩星期時間寫完，正確來說是『講』完。」（註：他打字很慢耶）

Coba表示首次執導便拍喜劇，最難是掌握喜劇節奏：「除劇本要好笑外，演員亦要演繹到笑位，4個主角各有不同節奏，各有自己方式，我要將這4個人的特點作融合，才能發揮最大的效果。」

▲ 電影中找來 Edan 演自己，Coba 說外形和氣質反差雖大，但都是勇於去嘗試的年輕人。(電影公司提供)

由Edan扮演自己

至於，為何會找一個無論在外形和氣質上和自己反差這麼大的呂爵安（Edan）來演自己，是有考慮市場因素？

Coba解釋真正覺得Edan試鏡時能演繹到心目中的自己：「我覺得我們都是入世未深的年輕人，影壇新手同坐一條船，那種並肩作戰感很強烈。最相似就是好願意嘗試，好有決心用自己方式去完成一件事，不太講求結果，著重過程學到幾多為上。」

他又說到在寫劇本的過程中，發現到原來要拍自己的故事最難。「因為要認真面對自己內心無數次。」他笑道。

他強調電影內容約有6成真實，亦不諱言嘈得最勁的通常是家人，因為對著最親的人，才會展現自己最真實一面。最後Coba說看此戲時，像又一次倒帶地看到當時和家人相處的時光，明白到家人間吵鬧是必經階段，但永遠在自己身邊的都是他們。

鳴謝：K11 Art House 提供場地

記者：郭秀芳