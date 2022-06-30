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【七一回歸】習近平相隔5年訪港　警方灣仔會展、西九高鐵站一帶嚴密佈防　

政治 16:58 2022/06/30

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灣仔巴士總站封閉。（梁偉榮攝）

國家主席習近平事隔5年再次訪港，警方在其途經之處嚴密佈防，包括會議展覽中心、西九高鐵站附近，有多名警員駐守。

今明兩天，灣仔會議道以北及會展中心半島封閉，出入的車輛及人士須接受保安檢查，港鐵會展站清晨起封閉，預計明天下午兩時才會重新開放。會展對出菲林明道及博覽道東，圍起多重水馬，途經會展舊翼對出港灣道的車輛，均須接受警方查問，附近公共運輸交匯處亦停用。

另外，主要官員入住「閉環管理」的君悅酒店，附近亦保安嚴密，在外等候的傳媒，需接受安全檢查。

警方封閉通往西九龍高鐵站的車路，出動「劍齒虎」裝甲車巡邏。附近商場圓方連接高鐵站的入口封閉，但商場照常營業。

習近平預料即將到訪科學園，警方於附近加強戒備，設置大型水馬陣及鐵欄，封鎖附近一帶馬路，並檢查經過車輛。警方於高錕會議中心外十幾米，設立傳媒採訪區，中心入口處銀幕展示回歸25周年電子海報 ，在內設置接待處。

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記者：陳葆琳

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