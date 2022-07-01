【神經刀】CY正式出道拒框死唱情歌路線　陳宗澤自爆青春期黑歷史

《全民造星III》十強陳澤言（CY），現改回本名陳宗澤正式闖樂壇，並簽約One Cool ChillGOOD推出人生首支歌人單曲《神經刀》，同時找來「試當真」的Jessica（陳苡臻）擔任MV女主角。

當年參賽《全民造星III》時因為他的性格和舞台表現，被導師彭秀慧為他起上「神經刀」這別名，現再成為他出道作的名字，「神經刀」已成為跟CY密不可分的詞語。

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當初CY參賽時因為名字與黃宗澤相撞，於是隨朋友戲言把陳澤宗改名為陳澤言、英文名CY來玩造星比賽，直到近日有心簽約入行，希望能夠用回本名出道。

雖然大眾對陳澤言之名已有一定的辯識度，但新公司One Cool ChillGOOD仍然接納CY的建議：「公司好支持我這想法，覺得大家合得來、溝通無問題，對我來說相處得舒服最重要，所以就決定簽約。」

▲ （湯致遠攝）

努力回報身邊人

身為公司的第一位簽約歌手，CY可算是相對「大膽」，但他卻認為無任何先例正是個賣點：「試了再說，我份人比較樂觀，不太去想壞事情，所以好放心加入公司。」

對比之前由親姑姐任經理人，現在背後有經紀公司作支援，CY有種受寵若驚的感覺：「之前常常覺得自己跟這一行格格不入，簽公司後突然覺得有好多人幫我、扶持我，自己的心態亦改變了，想做更多的事去回報幫我的人。」

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出道作《神經刀》

在《全民造星III》結束後一年半，CY終於推出他的第一首個人作品《神經刀》，得知是由黃偉文（Wyman）操刀填詞。

CY直言收到歌曲後大呼驚喜：「得知Wyman幫我寫詞，心裡面『沾沾』了幾下，他寫過很多作品，尤其《陀飛輪》我特別喜歡，他在社交網站分享時我也特地去留言多謝他。新歌沿用了我比賽時的別名『神經刀』，收到詞後Wyman還叫我看尊尼特普的經典作《幻海奇緣》作參考，覺得自己跟電影中的男主角性格很相似。」

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講到新歌的作曲人吳林峰，原來CY跟他早已認識。早在數年前CY路過銅鑼灣時代廣場，當時聽到吳林峰在賣唱已經覺得他唱歌很厲害，直到《造星III》的決賽，監製花姐（黃慧君）擔心CY獻唱《王妃》時過度用力弄傷聲帶，於是介紹吳林峰給CY作歌唱老師。

CY提及好友禁不住興奮：「他教我如何運用聲音，在分享理念時覺得『嘩我同佢應該可以做到朋友』，因為大家是直接的人。」

他續指：「公司告訴我第一首作品找來吳林峰寫歌，我就直接去跟他洽談歌曲的方向，我想要比較熱血、激動的曲風，他第一次給我聽了半首Demo，聽到副歌有遞進的情緒，我就覺得整個方向對了。」

▲ （MV花絮）

既定風格

首支單曲《神經刀》以及去年與關心妍合唱的《腍》，都是走深情情歌路線，CY聞言馬上回應：「我絕對不會框死自己在情歌這個範疇，想嘗試多點不同種類的曲風。假設我有20首作品，而每首都是不同風格，我會很滿足。」

CY亦有涉足創作、幕後的想法，現在已經積極儲起作曲的存貨：「小時候已經有這個習慣，會在洗澡時浮現靈感哼歌，所以我洗澡時電話會跟身，一有想法就馬上把它錄下來，以備不時之需。」

歌曲風格不格被定型，但他的天然呆、神經刀的感覺，CY直言這是天生的：「我有個好搞笑的技能，就是雙眼隨時失焦，精神存在但目光跑掉了。覺得神經刀這個形容很貼切，走到台上就會突然做出無經大腦思考、奇怪的事，雖然不能定義好或不好，但這些都用屬於我的風格。」

▲ （湯致遠攝）

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成為公眾人物的自覺

性格內向的CY，因為喜歡唱歌而決定參加《全民造星》，把他的生活來個翻天覆地的大改變。

自言本來不擅交際的他說：「玩《造星》的半年時間改變了我一直以來生活模式，以往我習慣自己一個人，不習慣應酬、說話，突然一個高濃度的比賽令我要轉變這個想法，令我慢慢打開自己，真的要再次幫《造星》宣傳，這真是個很好的舞台。」

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視彭秀慧為大恩人

講到入行以來的最大恩人，CY馬上再提到當年對他說「恨鐵不成鋼」的彭秀慧老師。

問到現在順利推出第一首歌，是否已給她一個交代，CY表示：「當然高處未算高，進步是永無止境，無令她失望我已經是成功了，幫她爭回一口氣。她看完我的MV也說應該要找她來合作的，期待之後會有合作機會。」

由內向男生入行成為面對公眾的藝人，問到CY是否已經準備好被批評、攻擊的心，此時發現他的善忘也許是個好處。

CY直言自己甚少看網民留言，就算看了過目就忘：「好像在山洞出來一樣有點脫節，但其實只是對這些事淡一點，覺得嘴巴、想法都是別人的，最重要是你自己的生活，過得開心愉快、身心舒暢就好了。對著不好的事都比較善忘，只記得好的，壞的常常忘記。但有些寫很長的建議，會用心地看、記起來，再盡量改進。」

▲ （湯致遠攝）

自爆黑歷史

所有人都被怕翻出「黑歷史」，藝人更甚，但CY聽到「黑歷史」的事反而大方自爆，講起青春期的一件反叛事。

中學時期初嘗戀愛滋味的他，遇到經常獨居在家的女朋友，「聽話」的CY為了陪對方而「離家出走」一星期：「我在單親家庭長大，一直都好缺乏母愛，所以當時我一拍拖、遇到身邊的另一半會十分珍惜，基本上她叫我去東我絕對不會去西。她家人經常做生意不在港，很怕獨處的她就叫我去陪伴。」

離家一周為免家人擔心終於回家，CY已預料家有「藤條侍候」：「但老豆好像沒事發生一樣，還問我喝不喝湯。那時候我無手機，他完全找不到我，聽說他有報警，最後應該有回去處理了。那時我還小不知道發生甚麼事，但這應該是我人生中最曳的一件事。」

▲ （湯致遠攝）

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過去訪問中CY也曾提及，因為參加《造星》才與寡言的爸爸多了溝通：「他經常會問我甚麼時候會有訪問，我開Live又會見到他進來看、見到他的名字彈出來。」

問到爸爸會有甚麼實際支持他的行動，思緒跳躍的CY笑謂：「我覺得他是個長情的人，每年生日他都會親手製作生日蛋糕送我。說真的，開頭幾年當然開心，但每次都是黑森林蛋糕真的不太行，希望透過這個訪問令他看到，我也想吃其他口味的蛋糕。」

目標新人獎？

作為本年度的新人，有份競逐一生人一次的歌手新人獎，CY卻始終如一，表示獎項並非他的目標：「獎項是Bonus，我喜歡唱歌不是為了獎項，而是多想點人知道我的故事和堅持，從我的歌曲中找到自己的故事，聽出我的態度、對自己熱愛事情的堅持。」

講到入行遇上「廣東歌復興」的時期，到底是加乘還是壓力，CY直言：「我無想過，好與不好見人見智，聽天由命，最重要是做好自己的本份。」

髮型：Sing@artifyLab

化妝：@wi11wongofficial

造型：Anthony Tong、Ivan Wong

服裝：Vo-yage

場地：ACOO

記者：陳心怡