【一日妍究生】黃妍獲羅家英親授粵劇基本功 Cath：家英哥話我個樣有啲似阿Sa

歌手黃妍（Cath）向來以文青形象示人，但其實在唱片公司同事眼中，她在歌唱事業上仍有更多可塑性，所以特別安排了Cath參與《一日妍究生》短片拍攝，以學習不同的新技能。

而首個任務，便是要按照嘉賓羅家英的教導，完成多個粵劇基本功訓練，可惜Cath未能成功完成任務，結果要被家英哥大懲罰畫上粵劇丑角的妝容，分享拍攝後感時更要以此造型示人。

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家英哥指導Cath

今次出動家英哥參與拍攝，教授Cath在粵劇上運氣、造手、眼神上的要點，她坦言「學到嘢」：「最學到係運氣，因為家英哥教我吸啖氣落到丹田底時，點樣再隊返個氣出嚟，我哋拍攝時有Test，用吹汽球測試係咪做到，點知我真係做到，唔用佢個方法，同用佢個方法就係吹唔吹到嘅分別，呢個係幾勁。」

的確，Cath在現場用盡九牛二虎之力也未能吹大汽球，但家英哥教路後，她一下子就成功了，在場的工作人員也由取笑她變成為她歡呼。

除了運氣，家英哥亦有教導Cath粵劇造手，之後更要她嘗試以歌曲〈天光前〉配合造手演唱一段，Cath試過以後，才發現粵劇有多高難度，她說：「我平日睇粵劇造手以為只需要放輕去做，但家英哥教路原來要用力，用到去手指尖，我真係唔知。」

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Cath爭取機會「偷師」



難得請到家英哥，Cath也爭取機會向對方發問，結果鏡頭前不斷離題，並說：「因為想知多啲關於粵劇嘅嘢，同埋佢以前點樣學戲，排練過程學習過程係點，喺鏡頭後我都不斷問佢嘢。家英哥好好，好有耐性解釋俾我聽，拍攝當日就好似上咗一堂中國戲曲堂，仲知道佢平時點樣養聲，warm up自己聲線嘅方法。」

經過這次偷師，Cath坦言對日後演出都有幫助，更說：「我哋即場有Test，要望住鏡頭去唱新歌〈世界以痛吻我而我歌唱〉，開頭真係好尷尬，但之後克服到少少，呢個係有用。另外練氣方法，之後可以繼續去做，其實我都學緊唱歌，但原來又唔同，粵劇界練氣同我平日開聲嘅方法都好唔同，可以雙管齊下。」

首度與家英哥合作的Cath，坦言十分感恩有這次的機會，也感謝家英哥面對她這位每事問的後輩，仍有很有耐性逐一回答、解釋。Cath更透露：「家英哥話我個樣有啲似阿Sa（蔡卓妍），跟住將我哋嘅自拍Send咗俾阿Sa，話認識咗黃妍，跟住阿Sa覆返家英哥話一樣有個『妍』字，成件事好得意。」

雖然與家英哥合作愉快，但嚴格的家英哥最終都未有讓Cath順利過關，最終在其臉上畫上粵劇丑角化妝容，漫畫感極重呢！