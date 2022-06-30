【第五波疫情】今日新增2,358宗確診　單日確診連續第二天破2,000【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（湯致遠攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（30日）新增2,358宗確診個案，單日確診連續第二天破2,000，本地感染佔2196宗，另有162宗輸入個案。162宗輸入個案中，74在機場揪出，70宗是檢疫酒店期間找出，另有28宗是檢疫後才找出。

【17:23】

歐家榮表示，本地感染BA.4或BA.5個案和輸入個案相關，先前無在港出現，是過去1、2個月才慢慢流行。而先前錄得一些由輸入個案引起的家庭群組，多為輸入個案完成檢疫後回家傳染家人。他指出，因有個案潛伏期較長，相信現時外防輸入措施足夠。而大部分輸入個案都在機場檢疫期間找到，能減低流入社區風險。他直言，不能做到百分百滴水不漏，但望將風險減到最低。

【17:20】

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅指，夏天可在室外脫下口罩，冬天則室內室外都要戴上。歐家榮表示，現社區出現傳播鏈，望市民戴口罩做防疫措施，並接種疫苗，在下一波疫情出現前有足夠保護。

【17:15】

患先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩不敵病魔昨晚離世，其父日前入稟法院向醫管局索償。劉家獻表示，對事件感到非常難過，並對病人家屬致以深切慰問，會為他們提供所需協助。他續指，在小予恩留醫其間，醫護一直與家屬保持聯繫，而因案件進入司法程序，無法再作回應。

【17:07】

歐家榮表示，近日BA.4或BA.5無源頭個案有所增加，代表社會開始出現新Omicron亞型病毒傳播，希望能將個案盡快隔離，其家人盡快檢疫，現暫未發現2次感染。他指出，BA.4或BA.5傳播力較以往出現新冠及Omicron增強，但無科學證據顯示嚴重性增加。他指有初步證據顯示BA.4或BA.5會出現免疫逃逸，曾感染抗體未必能抵抗，但疫苗有效。

【17:03】

新增8宗疑染BA.2.12.1個案。

再多28宗疑染BA.4或BA.5個案，當中15宗為輸入個案，9宗無源頭。詳情即看：【下一頁】

【17:00】

今錄192宗學校呈報個案，涉148間學校。詳情即看：【下一頁】

【16:58】

再多7間院舍爆疫，包括5間殘疾人士院舍，2間安老院舍，涉黃大仙慈華護老院、安貧小姊妹會聖若瑟安老院等。

沙田新生精神康復會博康宿舍新增1名院友染疫。

【16:54】

昨多2名女病人離世，分別85及98歲，來自院舍。1人打2針，1人無打針。

85歲女病人有長期病患，需要人照顧，長期臥床，不能溝通有腦退化。她5月29日檢測陽性，6月12日轉陰性無入院。本次入院身體狀況差，入急症室面部不對稱，應為急性中風。

98歲女病人，有長期病患及腸癌，因咳嗽入院發現陽性，情況持續轉差，延至昨日離世。

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記者：TOPick 港聞組