【控油食物】炎炎夏日滿面油光　營養師推介5大營養素抑油抗炎

▲ 營養師推介富含5大營養素的食物，收抑油抗炎功效。

炎炎夏日，皮膚容易出油，脫下口罩滿面油光令人特別煩惱。想控油又不想靠護膚品及化妝品？「營養生」（Negimen）就搜羅了5種營養素食物，以助減低皮脂線的活躍程度，達至控油效果。

最新影片：

「營養生」營養師Queenie引述研究指出，當氣溫每上升攝氏1度，皮膚出油量就會增加10%。因此在夏天時，我們的面部便會特別容易出油。而如想有效控油，不妨多攝取以下5種營養素食物：

1.Beta-胡蘿蔔素

例如：深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍、西蘭花）、橙黃色蔬果（南瓜、紅蘿蔔、芒果）

Beta-胡蘿蔔素可根據身體需要，被肝臟轉化為維他命A。研究指出維他命A的衍生物異維A酸能有效地縮小皮脂線及抑制面油分泌。

2.奧米加三脂肪酸

例如：鯖魚、三文魚、呑拿魚

奧米加三脂肪酸能抑制IGF-1荷爾蒙分泌及減少皮脂線發炎。

3.Alpha-亞麻酸

例如: 奇亞籽、亞麻籽油、芥花油

Alpha-亞麻酸是一種植物性奧米加三脂肪酸，能減少IGF-1荷爾蒙分泌及減少皮脂線發炎。

▲ 「營養生」（Negimen）推介富含5大營養素的控油食物。

4.鋅

例如：蠔、鷹嘴豆、蟹

鋅是一種抗雄激素（anti-androgens）的營養素，能避免皮脂線變得過於活躍。

5.維他命C

例如：番石榴、奇異果

維他命C是一種強大的抗氧化物，能幫助皮脂線抵抗發炎。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋