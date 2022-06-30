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【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗

娛樂 16:01 2022/06/30

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憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的姚焯菲（Chantel）現年15歲，有「國民初戀」之稱的Chantel日前被爆出與攣毛男子秘戀一年以上，且流出疑似二人拍攝的親密短片，事件引起連串風波。

最新影片推介：曾展望專訪

TVB高層樂易玲日前發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波，並諮詢律師意見，如今TVB公開發表一則聲明。

【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲被爆戀情後潛水近一周　Chantel心情平復：愛你們

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TVB透過企業傳訊部就近日事件發表聲明，內容如下：

聲明
無綫電視就藝員被惡意發放影片一事作聲明
就本台（電視廣播有限公司）歌手／藝員姚焯菲小姐（英：Chantel Yiu Cheuk Faye）於本年 6 月 23 日前後在社交媒體平台和
其他媒體上被他人發放一些聲稱與姚小姐本人相關的影片，並且作出構成誹謗及含有惡意、虛假成份的言論一事，
姚小姐父親已於今日以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。
由於事件已進入司法程序，現階段不宜作出評論，特此通告，本台暫無其他補充。

撰文 : TOPick柴犬出動

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