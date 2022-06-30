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【變種病毒】再多28宗染BA.4或BA.5變種病毒個案　9宗沒有源頭

社會 17:06 2022/06/30

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本港再新增涉變種病毒個案。（湯致遠攝）

本港今（30日）新增2,358宗確診個案，本地感染佔2,196宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港再新增8宗個案疑染BA.2.12.1個案，疑染BA.4或BA.5個案則新增28宗。

28宗疑染BA.4或BA.5個案中，15宗為輸入個案，9宗沒有源頭。沒有源頭的個案居於屯門富泰邨愛泰樓、長沙灣順寧居、長洲中興街22B、天澤邨澤輝樓、小西灣邨，天后柏傲山5座等大廈；其中彌敦道311至313號康僑大廈有2宗個案。

另外3宗個案與昨日確診、居於順寧居的個案有流行病學關連，他們曾於6月24日晚上於觀塘萬泰利廣場為食火鍋用膳，該餐廳將納入強檢名單，暫時該餐廳未有其他個案。

歐家榮說，近日沒有源頭個案增加，相信社區內有傳播鏈，亦存在爆發風險。他指出，按科學數據分析，BA.4或BA.5傳播力較強，但未有證據顯示會增加重症或死亡風險，目前當局採取較嚴謹的措施，如涉BA.4或BA.5，會將患者送往隔離設施。另外，今日疑染BA.4或BA.5的個案中，未有二次感染個案，亦未有曾確診過的個案。

8宗個案疑染BA.2.12.1個案中，6宗為沒有源頭，分別居於山景邨景華樓、安泰邨豐泰樓、粉嶺名都等。

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記者：黃悅晴

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