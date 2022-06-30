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【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文

社會 15:52 2022/06/30

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習近平發表講話。（陳國峰攝）

國家主席習近平及夫人彭麗媛乘搭高鐵赴港，西九高鐵站舉行歡迎儀式。下午3時許，習近平伉儷抵達，其後國家主席習近平發表大約3分半鐘的講話，以下為全文內容：

大家好，在香港回歸祖國25周年之際，我再次來到香港，感到十分高興。明天是香港回歸祖國25週年慶典日，全國各族人民都將和香港同胞一道慶祝這件喜事。在此，我向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。


距我上次到香港來已經過了五個春秋，這五年，我一直關注著香港、牽掛著香港。我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。過去的一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。

事實證明，一國兩制具有強大的生命力。它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉。一國兩制是個好制度。

正可謂行而不輟，未來可期。只要我們毫不動搖得堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興，做出新的、更大的貢獻。
我就說這些，謝謝大家。

習近平抵港後發表講話。（陳國峰攝）

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實習記者：王小小

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