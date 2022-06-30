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【生命鬥士】醫管局指對小予恩離世感離過　已聯絡家屬提供所需協助

社會 18:02 2022/06/30

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醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（譚以諾攝）

患先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩不敵病魔昨晚（29日）離世。其家人表示，小予恩近日情況惡化，令她不斷痛苦大哭，至昨日迴光返照，在家人陪伴下安祥離世。詳情即看：【下一頁】

小予恩曾因膽管閉塞在瑪麗醫院做手術後昏迷，呼吸及心跳一度停止。其父親入稟區域法院，指她接受的手術涉及醫療疏忽，向醫管局索償其他損失及利息等。

被問到涉及醫療事故的調查，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，局方對事件感到難過，並向病人家屬致以深切慰問，瑪麗醫院已有職員聯絡家屬，為其提供所需協助。另外，予恩父親早前入稟區域法院，指因瑪麗醫院疏忽導致予恩受傷，向醫管局索償。被問到是否有醫護須就事件負責，劉家獻說，案件已進入司法程序，暫不回應。

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記者：黃悅晴

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