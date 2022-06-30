【癌症殺手】本港年增2532宗前列腺癌　FDA批准最新技術精準指出癌細胞

▲ FDA批准最新技術，能更精準指出癌細胞所在地。

2020年12月，美國食品藥物管理局（FDA）宣佈針對前列腺特異性膜抗原（PSMA）的正電子斷層掃描技術（PET CT 或 PET MRI) 適用於懷疑前列腺癌症復發或轉移案例上。 當中通過臨床測試的是鎵68 PSMA-11（Gallium 68 PSMA-11）示蹤劑。 而於2021年5月，FDA再批准另一種F18 PSMA示蹤劑在前列腺癌患者於懷疑復發或轉移個案的應用。 對比傳統的電腦描畫（CT）或骨骼素描（Bone scan），這技術更精準地指出癌細胞的所在地。

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前列腺特異性膜抗原（PSMA）會在前列腺癌細胞表面過度表達。當然前列腺癌轉移的淋巴，骨骼和肺部的組織也會出現此情況。示蹤劑上短壽命放射性核素的訊號將會被PET CT或PET MRI接收，最後把前列腺癌復發的位置及其擴散組織顯示在影像上。所以如果患者被確定患上前列腺癌，而臨床判斷轉移風險高的話，可以考慮使用PSMA PET來判斷有沒有癌症轉移。這些資訊直接影響治療方向。

▲ 骨髂上的小黑點，就是前列腺癌細胞擴散的位置。（筆者提供）

至於前列癌症患者在接受前列腺切除手術後血液中的前列腺特異性抗原（PSA）應該跌至偵測不到的水平。一旦PSA水平升至某個數值便會界定為復發（biochemical recurrence）。這時候我們也可以使PSMA PET偵測復發的位置及其擴散。而接受過電療的前列腺癌症患者也可以應用此方法去偵測癌症復發及擴散的位置，從而制定一個治療的藍圖。

是否每一個前列腺癌症患者都適用此素描？當然不是。格里森分數 (Gleason score) 少於6的前列腺癌患者，由於擴散風險很低並不適用此素描。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「前列線癌--偵測擴散及癌症復發的最新發展」