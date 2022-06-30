【逆轉命運】從電影《孩子轉運站》反思家庭關係　父母缺席良師益友可成「至親」

▲ 從電影《孩子轉運站》反思家庭關係。

筆者剛剛看了一套很暖心的電影《孩子轉運站》，故事講述年輕的母親素英竟同意讓兩個「中間人」為兒子尋覓更好的父母，並決定跟隨兩人同行，展開一段意想不到的獨特旅程。

命已定，運可改！這句說話好像告訴大家先天和後天因素的分別，每個人未必能改變先天因素，但絕對是有可能改變後天條件。《孩子轉運站》這個故事給予我們一些啟示和反思，一位剛出世的嬰兒被一批沒有血緣的「家人」嘗試為他改變命運，為他尋找幸福。運氣所代表的就是後天因素，是可以受外界環境所影響，當孩子年紀越小的時候，外界對他的影響就越大，當中最易影響孩子的當然就是有血緣關係的父母。

外界環境對孩子的影響可以分為兩個層面，第一個層面取決於父母是怎樣的人，你想孩子成為怎樣的人，就要看他有怎樣的父母。如果孩子有一對好爸爸和好媽媽，那麼這位孩子就非常幸運，能夠健康成長。相反如果有一對壞爸爸和壞媽媽，或孩子與父母反目成仇，那麼孩子的人生就會有天淵之別。撇開父母的好與壞，第二個層面就取決於父母的言行舉止和所做的選擇，這樣也能改變孩子的命運。

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不是所有孩子都能幸運地生於一個幸福的家庭，假如與他有血緣關係的父母未能成為孩子的安全島或救生圈，那麼就要寄望非血緣關係的「家人」，如果孩子能遇上良師益友，他們亦可以成為孩子的至親，這樣就能給予孩子重生的機會，相反如果遇人不淑或遇上壞人，那麼孩子的命途就會變得坎坷和暗淡。

每個人做的決定，除了影響自己同時也影響身邊的人，假如一個人存有私心或急功近利，那麼做的每一個決定都會衍生「我贏你輸」。相反假如擁有犧牲的心態，做的每一個決定就會衍生「你贏我輸」，因此心態真的能決定成敗和影響結果。因此每個人應該要追求真善美，這樣所做的每一個決定都是利人利己，並達到「雙贏」的局面。不管是有血緣關係的好爸爸和好媽媽，或是沒有血緣關係的良師益友，他們都做到真善美並衍生出愛的生命能量。

筆者在會診期間也會見到很多出現情緒問題的青少年，假如他們的原生家庭出了問題並無法修改，筆者就會嘗試為他們發掘沒有血緣關係的好「家人」，假如連良師益友都找不到，最後筆者也希望作為一位醫護人員，能成為孩子的安全島或救生圈，讓他們做出正確的選擇，從而掌控自己的命運！

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