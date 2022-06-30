【七一回歸】習近平讚林鄭月娥做了大量艱苦工作　強調中央充分肯定

▲ 習近平與林鄭月娥合照時保持一定距離。（政府新聞處短片截圖）

國家主席習近平今（30日）抵港，他下午會見了行政長官林鄭月娥。習近平表示，對林鄭這5年來的工作，中央是充分肯定的。

根據政府新聞處短片，林鄭見到習近平時，即表示「歡迎主席來香港」，習近平則邀其合照，二人合照時，保持一定距離。

習近平指出，5年來，在中央堅定支持下，林鄭忠誠履行行政長官的憲制責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特區政府依法施政，團結社會各界人士止暴制亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神。

冀積極支持新特首依法施政

習近平希望林鄭月娥積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。

林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動的情況下親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮並視察香港，形容充分體現習近平主席對香港同胞的親切關懷。她表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為一國兩制事業作出貢獻，感到十分榮幸。

另外，習近平分別會見了特區行政、立法、司法機關負責人，香港各界代表人士，香港紀律部隊代表，中央駐港機構和主要中資機構負責人。

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記者：林曉君