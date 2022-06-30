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【香港女排】女排港隊摘下首個國際比賽冠軍　排總：為香港排球代表隊寫下光輝新一頁

社會 16:26 2022/06/30

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港隊女排摘下首個國際比賽冠軍，排總：為香港排球代表隊寫下光輝新一頁。（AVC - Asian Volleyball Confederation圖片）

香港女子成年排球代表隊本月21日到泰國參加第三屆亞洲女排挑戰盃，今次比賽為女子隊自2019年亞洲錦標賽後首次參與國際比賽。昨日（29日）煞科日，港隊直落三局擊敗烏茲別克，以全勝姿態奪得本次賽事冠軍（詳情即看【下一頁】）。

香港排球總會表示，過去多年在國際比賽中，港隊最好成績都只能以第四名完成。今次亞洲挑戰盃除了首次打入頭三名，更摘下首個國際比賽冠軍，為香港排球代表隊寫下光輝新一頁，其中對印度更展現「永不放棄」精神，落後兩局反勝對手。

同時，港隊有三位球員獲得個人獎項，包括彭泳琳獲選為最佳主攻手，劉顥婷被選為最佳攔網手，隊長詹穎琳則成為最有價值球員。

香港排球總會執行委員會主席趙文憲感謝港隊球員及教練團的付出，他指球員於疫情期間努力不懈，以不同形式進行訓練，為賽事作最好的準備。

今次比賽上她們展現出堅毅精神，全面發揮個人潛能及團隊力量，取得佳績。我非常感謝各球員的付出及刻苦訓練，以及教練團隊的帶領。

隊長兼挑戰盃最有價值球員詹穎琳以「奇蹟」形容今次奪冠的旅程，她指港隊過往對印度的戰績較差，亦較少與新加坡對壘，能夠克服各個挑戰，全靠每場比賽前都對對手有策略性部署，加上經驗球員與年青球員的化學作用，成就我們今次的冠軍。

我們的防守及接發都比以往進步，有穩定一傳，未來的風格就可以打得更 快，部署更多戰術，趕上世界球壇的趨勢。並且繼續秉持香港永不放棄的精神，打出自己風格。

香港排球總會感激教練團隊的付出，肌力與體能訓練團隊、香港中文大學運動醫學團隊之配合，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學提供港隊訓練場地，在不同位置上為球隊提供各種適切支援，成為球隊強大後盾，以達至今次比賽的成功。

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責任編輯：李榮忠

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