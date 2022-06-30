【無品租客】夫婦攜初生嬰租屋　好心業主收1個月按金單位慘變垃圾屋

▲ 台灣房東慘遇租霸，單位變垃圾屋。

業主最怕遇上恐怖租客。台灣一名吳姓業主，數月前將單位租給一對新手爸媽，見對方經濟欠佳，且攜初生嬰租屋，好心只收1個月押金，讓這個小家庭租住，豈料這家人住了3、4個月，竟欠租兩個月，業主之後上門，驚見單位變垃圾屋。

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噁心租客惡行

業主吳先生在facebook群組「爆料公社二社」發文，稱因惻隱之心，做成自己的困擾，拍片公開噁心租客惡行，稱租客當初帶一個剛出生的嬰兒與老婆來入住，見對方經濟狀況好像沒有很好，故只收一個月押金，結果才住3、4個月就開始出狀況，兩個多月沒交租，找不到人，到房間查看，門鎖都壞。

驚見馬桶污垢 垃圾如山

從影片所見，屋內地上和床上佈滿垃圾及衣物，凌亂不堪，連房東都忍不住反問：「這能住人嗎？」而廁所的馬桶更驚見厚厚啡黑的污垢，旁邊有一座用過的廁紙堆積如山，滿地都是洗頭水和沐浴露，廁所內更清楚見到有多瓶提神飲品。

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業主遭遇引起網民同情，留言指「對別人仁慈就是對自己悲哀，可憐之人必有可恨之處」，但也有不少網民擔心嬰兒的狀況。

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責任編輯︰王明芳