【星二代】胡杏兒次子開兩棲爬蟲生日會　3歲仔做「蛇王」大膽玩蜘蛛蜥蜴

▲ 胡杏兒為3歲二仔Ryan開兩棲爬蟲生日會，Ryan與哥哥都好大膽！

小朋友開生日會多以卡通、公主、英雄人物為主題，星媽胡杏兒卻為二仔李奕霖（Ryan）舉辦一個兩棲爬蟲生日會，讓Ryan、哥哥李奕霆（Brendan）和一班小朋友認識動物，訓練膽量！

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胡杏兒帶同細仔李奕宏（Liam）到內地拍攝綜藝節目《乘風破浪3》，老公李乘德（Philip）留港照顧Ryan和Brendan。杏兒工作期間不忘Ryan生日，隔空為Ryan安排了別開生面的生日會，「邀請」一班兩棲爬蟲動物前來參與，包括蛇、巨龜、蜘蛛、蜥蜴等。

杏兒在社交平台分享生日會照片，壽星仔Ryan和哥哥Brendan穿上兄弟裝，頭戴恐龍cap帽，面對蛇、巨龜、蜘蛛和蜥蜴毫不恐懼，Ryan甚至把蛇掛在頸上，Brendan則左右手分別捉住兩條蛇，又將大人手掌般大的蜘蛛放在帽上。兩兄弟更一起玩蜥蜴及餵巨龜食紅蘿蔔，玩得好投入！

▲ 李乘德負責主持Ryan的生日會，見到Ryan和Brendan身穿兄弟裝。（IG圖片）

二仔最愛恐龍和鯊魚

杏兒發文感謝所有參與的朋友仔，又指Ryan相當喜歡動物，反而自己沒有兒子這麼大膽。

Ryan 3歲了，謝謝大家來參加奕霖的生日派對，奕霖很喜歡動物，尤其是恐龍和鯊魚，這次有那麼多動物和他一起過生日他真的很開心，孩子們都很勇敢，媽媽如果看到肯定會第一時間飛奔走開！

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至於Philip則為兒子準備了一個恐龍蛋糕，他指生日會的一切由杏兒隔空準備，叮囑兒子要愛錫媽媽，「待媽媽、弟弟等回來時，Ryan要好好愛錫媽媽。今年我們看到你真正成長，變得勇於表達自己。 」他又寄語兒子做人要有幽默感，善良、自信和謙虛。

▲ 胡杏兒身在內地工作也不忘為兒子開生日會。（IG圖片）

不少網民讚揚兩兄弟可愛、勇敢，「杏兒最怕蛇，兩個兒子居然不怕」、「跟小動物交流真好！祝奕霖生日快樂，做一個快樂寶寶」、「細蚊仔都唔識驚」、「可怕的蜘蛛」、「寶寶膽子好大呀，長得太好看了，寶寶爸爸也辛苦了」等。

胡杏兒曾接受傳媒訪問提及到，不會強迫3子去學習，也不會要求他們須掌握甚麼技能，最重要是身體健康。至於世紀難題「婆媳關係」中，杏兒稱她很會做人，與奶奶相處沒有壓力，尤其在生仔生女的問題上。在杏兒懷孕時，原本在英國生活了40年的奶奶，更專程回港照顧她和湊孫，所以杏兒俾足奶奶101分。

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責任編輯︰王明芳