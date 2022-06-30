【冥冥之中】首拍結婚戲吳啟洋不敢想像未來　陳嘉倩希望低調舉行婚禮

▲ P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和陳嘉倩首拍結婚戲。（《冥冥之中》劇照）

由P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和陳嘉倩主演的ViuTV原創劇《冥冥之中》播至尾聲，明晚（7月1日）播出的一集將會是Phoebus和嘉倩的結婚戲，二人於拍攝前均表示十分緊張。

【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲 魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力

最新影片：曾展望專訪

首演結婚戲

Phoebus與嘉倩將會一同步入教堂，首次拍攝結婚戲份的兩位坦言十分緊張。Phoebus笑言不敢想像將來結婚的畫面：「頭先嘉倩越行越近嗰陣，我就越緊張。我從來都無幻想過將來婚禮會係點，但係啱啱氣氛都已經咁樣，我諗真係結婚嘅時候應該會成個人驚到震。」

而陳嘉倩指相比起劇中隆重的婚禮，現實中會選擇低調舉行：「婚禮簡單啲嘅話，個人會比較舒服。」她亦表示十分滿意Phoebus的表現，大讚對方有初戀和清澀的感覺，十分符合角色的性格。

【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄 陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界

▲ （《冥冥之中》劇照）

平衡世界人口

劇集講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口。隨著香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮 飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男 飾）、心兒（劉心悠 飾）及寶玲（袁綺雯 飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界。