  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冥冥之中】首拍結婚戲吳啟洋不敢想像未來　陳嘉倩希望低調舉行婚禮

娛樂 17:51 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和陳嘉倩首拍結婚戲。（《冥冥之中》劇照）

由P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和陳嘉倩主演的ViuTV原創劇《冥冥之中》播至尾聲，明晚（7月1日）播出的一集將會是Phoebus和嘉倩的結婚戲，二人於拍攝前均表示十分緊張。

【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力

最新影片：曾展望專訪

首演結婚戲

Phoebus與嘉倩將會一同步入教堂，首次拍攝結婚戲份的兩位坦言十分緊張。Phoebus笑言不敢想像將來結婚的畫面：「頭先嘉倩越行越近嗰陣，我就越緊張。我從來都無幻想過將來婚禮會係點，但係啱啱氣氛都已經咁樣，我諗真係結婚嘅時候應該會成個人驚到震。」

而陳嘉倩指相比起劇中隆重的婚禮，現實中會選擇低調舉行：「婚禮簡單啲嘅話，個人會比較舒服。」她亦表示十分滿意Phoebus的表現，大讚對方有初戀和清澀的感覺，十分符合角色的性格。

【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界

（《冥冥之中》劇照）

平衡世界人口

劇集講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口。隨著香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮 飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男 飾）、心兒（劉心悠 飾）及寶玲（袁綺雯 飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Yolica】P1X3L接連與Yolica合作「激嬲」粉絲？　前夫：認住呢三件Oh My God
12:04 2022/06/21
【Yolica】P1X3L接連與Yolica合作「激嬲」粉絲？　前夫：認住呢三件Oh My God
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力
14:25 2022/06/20
【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力

你可能感興趣

【Yolica】P1X3L接連與Yolica合作「激嬲」粉絲？　前夫：認住呢三件Oh My God
12:04 2022/06/21
【Yolica】P1X3L接連與Yolica合作「激嬲」粉絲？　前夫：認住呢三件Oh My God
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力
14:25 2022/06/20
【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力
吳啟洋 陳嘉倩 P1X3L 電視劇 ViuTV 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
19:06 2022/06/29
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
09:45 2022/06/29
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】