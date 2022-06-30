【緋聞男女】Marco與Sica翻唱《報復式浪漫》　P1X3L成員葉振弘讚何洛瑤合附擇偶條件

▲ Macro與Sica翻唱情歌。

男子組合P1X3L成員Marco（葉振弘）早前與Sica（何洛瑤）「突變」熒幕情侶，事關5月播出的一集《有酒今晚吹》中，Sica借醉向Marco表白，加上Sica被好友爆料，指平時活躍健談的她一見到Marco即變「鵪鶉」，緋聞就不徑而走。

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Macro與Sica都是唱得之人，二人相約到錄音室翻唱Jay Fung馮允謙的冧豬情歌《報復式浪漫》，二人不時甜笑對望，平時傻氣的Sica頓變小鳥依人，令錄音泛起粉紅泡泡。

而JNYBeatz更重新改編柔情似水的編曲，兼在旁彈琴伴奏，就如媒人一樣「撮合」Marco與Sica。

▲ 錄音時充滿浪漫的氛圍。

Marco亦收起平日「傻更更」的綜藝感，一轉大家熟悉的跳唱偶像印象，大晒唱功演繹《報復式浪漫》，即使高音、轉音全部都輕鬆駕馭，與Sica一唱一和，真係隔住個mon都feel到有幾甜。

面對Sica當面表白，Macro其實都有所「表示」，原來他都有留意《全民造星IV》，感開心得到Sica欣賞之餘，還大讚對方「跳脫又善良」，恰恰與自己的擇偶條件吻合。未知合唱完《報復式浪漫後》，二人會否有更進一步發展。