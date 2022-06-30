【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判

▲ 被告馮建雄。（資料圖片）

理工大學應用物理學系助理教授為申請學術資助，在理大內自行將自己戶口升級至系統管理員戶口，助理教授今（30日）於九龍城裁判法院被裁定被控4項不誠實取用電腦罪成。裁判官裁決時指，被告曾遊覽及下載的資料，都有特定規範，與其工作、經驗相關，因此並非漫無目的的重複行為，遂將案件押後至7月14日判刑，期間替被告索取社服令報告，被告需還押。

涉案被告馮建雄（41歲），報稱理工大學助理教授，被控4項不誠實地獲益而取用電腦罪。

裁判官裁決時指，被告在清楚肯定下，對警方作解釋，警員亦有將之記錄，被告亦未有投訴，因此接納被告的口頭招認。

裁判官又指，辯方指被告在關鍵時間患有抑鬱症及強迫症，並因強迫症而多次登入系統。惟控方傳召的精神科醫生指出，被告未有強迫症。裁判官認為，該醫生角色中立，意見較為可取。

裁判官續指，既然被告未患有強迫症，其重複進入系統的行為並不涉及任何病理。同時被告曾遊覽及下載的資料，都有特定規範，與其工作、經驗相關，因此並非漫無目的的重複行為。

裁判官指，不接納被告因好奇而下載眾多建議書，及更改多個帳戶。裁判官解釋，被告當時打開的資料都是為被告專業科目有關，故其必然是不誠實，且令自己獲益，因此裁定被告4項罪成。

代表律師求情時指，本案在同類案件中不是最嚴重，被告未有將資料賣出，亦未有證據證明有人有任何損失。案件或令被告工作不保，亦令其面對重大壓力，冀裁判官以非監禁形式處理。

裁判官隨後押後判刑至7月14日，期間替被告索取社會服務令報告，被告需還押。

控罪指，被告在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶，及於2017年11月22日至2018年2月15日，為使其本人或他人不誠實地獲益，而取用大學教育資助委員會的電腦。

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記者：梁錦麟