城大於全國推出首屆「HK Tech 300創新創業千萬大賽」 十間獲獎初創各可獲得100萬元天使投資

香港城市大學（城大）於去年3月宣布投放五億港元，推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」，以建立亞洲領先的大學創新創業計劃。為進一步促進香港與內地的科創發展，實行「以賽促創」，城大早前宣布於全國推出第一屆「HK Tech 300創新創業千萬大賽」（千萬大賽）。千萬大賽將在全國設多個賽區，聚焦大健康、深科技、金融科技、資訊科技和人工智能、能源和環保技術等五大領域，徵集參賽項目。



城大學生、校友、研究人員，以及有意透過使用城大開發的知識產權或技術來成立初創公司的人士，均可報名參賽。於大賽中獲獎的十間初創企業各可獲得100萬元人民幣的天使投資基金。秉承HK Tech 300「創科無限 引領未來」的主題，千萬大賽將為香港及内地的青年創業者提供更全面的培育服務和創新創業支援。

▲ 眾嘉賓、城大校友及來自香港和多個内地不同城市的參加者出席網上啟動儀式，一同參與及見證於全國推出「HK Tech 300創新創業千萬大賽」這重要里程碑。

建構兩地緊密創科生態圈



千萬大賽的網上啟動儀式於6月20日順利舉行，由時任香港特別行政區創新及科技局副局長鍾偉强博士；中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）教育科技部蔣建湘部長；原科技部國際合作司（港澳台辦）一級巡視員、駐香港辦事處總代表劉志明先生；國家科學技術部（科技部）火炬高技術產業開發中心副主任李有平先生；商務部投資促進事務局副局長李勇先生；深圳市科技創新委員會副主任婁岩峰先生；成都市科學技術局副局長陳旭先生；長沙市科學技術局副局長周一平先生；青島市西海岸新區科技局副局長李祥海先生；以及城大署理校長李國安教授、副校長（研究及科技）楊夢甦教授和副校長（行政）李惠光先生主禮；並由來自所有賽區包括香港、北京、上海、深圳、成都、長沙、青島、蘇州的政府與合作機構代表以及城大校友共同參與見證。

▲ （上排左起）城大署理校長李國安教授；時任香港特區創新及科技局副局長鍾偉强博士；中聯辦教育科技部蔣建湘部長；原科技部國際合作司（港澳台辦）一級巡視員、駐香港辦事處總代表劉志明先生等一眾嘉賓，共同主持第一屆「HK Tech 300創新創業千萬大賽」網上啟動儀式。

李教授在啟動儀式上說：「城大推動知識轉移、教研合一，城大的科研成果及創新項目屢獲國際肯定，貢獻社會。千萬大賽是城大在香港成功推出計劃的延伸發展，旨在結合香港和內地的優勢和資源，加強相互之間的創科交流與合作，將城大的研究成果及知識產權的實際應用延伸至內地，推動並建構兩地更緊密的創新創業生態圈。賽事將有助加強城大科創在內地的影響力，以及大學與內地校友的聯繫，也為香港建設為『國際創新科技中心』出一分力。」



鍾博士致辭時說，樂見HK Tech 300推出後反應熱烈，取得豐碩成果，成為香港創科生態圈一股新動力，並說︰「歡迎城大面向全國舉辦千萬大賽，與內地合作夥伴攜手加強香港與內地在科創方面的聯繫，深度融合跨境培育模式，為兩地創新創業生態圈帶來新氣象。」



對接兩地培育和創業投資



千萬大賽透過城大深圳研究院、成都研究院、北京聯絡處、上海聯絡處、長沙科創中心、青島科創中心及於蘇州的中科大-城大聯合高等研究中心全力推廣。評審團將會從內地七個賽區中，選拔出共40家來自內地賽區的科創企業晉身全國總決賽，與另外10家來自香港的科創企業角逐10個最終獎項。獲獎的參賽項目每個可獲得100萬元人民幣的天使投資基金，以及相關培育及支援服務，包括使用城大HK Tech 300、城大深圳及成都研究院等創新創業共享空間、參與HK Tech 300創業師友計劃，其他對接兩地培育、創業投資、產業相關機構及資源等。

▲ 城大深研院於去年底與湖南長沙市科學技術局及長沙市粵港澳科創產業園主辦香港城市大學HK Tech 300-長沙市「創匯香湘」創新創業大賽決賽，推動港、深、湘三地科創合作。

千萬大賽將透過城大校友組織「城賢匯」及內地各校友聯誼會網絡，廣邀遍布內地各省市校友積極參賽，並邀請在工商業及投資界獲出色成就的校友協助各賽區的項目篩選和評審。大賽亦開放予來自其他院校的年輕人及公眾人士，只要把城大的知識產權或技術應用到其科創產品或服務，均可報名參加。



城大一直致力推動香港與內地的知識轉移及科技合作，多年來在內地承擔了超過800項國家及省市的科研項目，研發成果獲得國家及深港兩地政府的支持和獎項，近年又分別在長沙和青島成立科創中心，在科技合作、人才引進及產業孵化等方面取得一定成果。

▲ 香港城市大學深圳研究院一直致力於推動香港與內地的知識轉移及科技合作工作。

千萬大賽是慶祝香港特別行政區成立二十五周年的認可活動。報名詳情可登入「HK Tech 300創新創業千萬大賽」網頁查閱。



（特約）