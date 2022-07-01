【偷狗風波】楊埕收養黑柴成「真‧主人」　 簽約新公司半年搞NFT寫真碌盡人情卡

▲ 楊埕早前收養黑柴捲入「偷狗風波」。

有「清純張栢芝」之稱楊埕（Sabrina）一向是愛犬之人，早前收養一隻被遺棄的黑色柴犬Simba而捲入一場「偷狗風波」。

事源好友白雲在街拾獲Simba，呼籲網民幫忙尋找主人，數天後撰文說「大家不要再找了」，及後轉讓給楊埕照顧，引來大批網民炮轟，指責兩女一心將犬隻據為己有。

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前女主人不知情

事隔兩個多月，楊埕帶同Simba一起接受TOPick專訪，開心指事件已告一段落，晶片主人資料已更改，正式成為Simba的主人。

收養動物本是愛心的行為，卻演變成「偷狗」是非之說，「前女主人」 更無辜變成千古罪人。

楊埕藉此澄清事件始末：「原本由一對情侶養，除了Simba還有另一隻白色的。他們分手後因女主人不方便養狗，故由男方同飼養，豈料竟將牠們放逐街上棄養。白雲早已透過漁護署（漁農自然護理署）聯絡前男主人，但一直未有回覆，直到我們被指責偷狗，前女主人才得知愛犬遭遺棄，並為我們挺身而出。」

Girl's Power的團結，她同情前女主人的遭遇，因而成為朋友，不時帶Simba讓她相聚：「始終牠不是物件而是有生命的狗狗，我很想照顧牠。牠很乖巧，不應受到被遺棄的懲罰。」並強調前男主人從沒聯絡過她們。

與愛犬點滴

談到與Simba的相處，楊埕憶述初時接牠回來時很怕穿狗繩，形容Simba是缺乏安全感的小朋友：「可能被男主人棄養，心裡留下陰影。直至帶牠出街數次，現在聽到『去街街』耳仔即豎起，更聰明地咬住狗繩帶給我。」

家養9歲貴婦狗Momo的楊埕再次榮升「媽媽」，直言兩犬爭寵程度非常嚴重，與其中一隻享受親子樂「纏綿」一刻，另一隻會作狀咬對方。不過兩犬如何難相處，也不會將牠們分開：「家人不會分開的，盡量讓牠們多相處、習慣。

▲ 楊埕正式成為Simba的新主人。（文子健 攝）

後悔為Momo絕育

她大讚Simba聰明乖巧，懂得聽從大部分指令，包括sit、hand、down，亦懂得自己去「廁所」，所以希望Simba能配種生兒育女。她說：「不過牠從來不會『un』其他狗狗，是和尚來的，哈哈。朋友也有養一隻柴犬女仔，想找Simba配種。順其自然吧，我不會強迫牠，就讓牠們先培養一下感情。」

Simba坦言很後悔替Momo進行絕育手術，指牠擁有3歲小孩智商，十分聰敏：「我不開心的時候，Momo會陪伴我一起哭，從沒教過牠上街要如何跟著我，牠每走兩步一定會回頭看看我們。我視Momo如弟弟般，牠陪著我成長。」

香港現時增設「寵物共享公園」，可是狗咬狗事件不時發生，楊埕認為主人必須為大型犬隻戴上狗罩及繫上狗繩，避免意外發生：「除非到郊外河邊較偏僻地方，若真的發生意外狗狗可能會被人道毀滅。」

她表示甚少帶愛犬到狗公園，反而愛帶牠們去沙灘或行山，自己也能享受親親大自然的樂趣，一舉兩得。

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簽約新公司

談到工作動向，楊埕表示去年底簽約臻世娛樂成為旗下藝人，與歌手施匡翹、謝高晉做同事。

她跟老闆是認識10年的朋友，大讚對方凡事親力親為，加上娛樂公司規模日漸擴大，對公司十分有信心，工作全交給公司安排：「我們就像大家庭一樣，一星期必定聚會一次，發生大小事也開心見誠分享。老闆除了娛樂公司，也有經營醫美集團，近年疫情工作大減，公司會安排藝人擔任代言人，經濟上全力支持藝人。」

▲ （Instagram圖片）

推出NFT寫真

向來擁生意頭腦的楊埕，早年開始營運自家面膜品牌及市場推廣公司生意，由於疫情大大打擊市場推廣公司收入，令她只好忍痛裁員。

最近開始新的NFT項目「MENtaverse」，由美女模特兒、藝人的性感寫真照作NFT，包括性感女神貝依霖（Chantale）、DJ女神樂宜等，配合VR技術在虛擬世界探索更多活動。

她分析指：「NFT在外國就似一張入場劵，購買後可享用公會的會員活動。例如能跟貝依霖線上對話，甚至樂宜舉行的DJ騷也能參加。」在圈中人緣甚廣的她，碌盡人情卡邀藝人好友合作，她亦感謝傳媒為其作宣傳。

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內地短暫發展

現年29歲的楊埕於2014年參選港姐，因外貌與張栢芝相似被外界封為「清純張栢芝」，不過因與前公司合約問題而退選。翌年，她代表香港參加《國際小姐競選》，可惜未能得獎。

在2016年，她到北京中央戲劇學院修讀戲劇暑期班，翌年參選周星馳《美人魚》選角節目，與十多萬參賽者以真人騷形式鬥智鬥勇鬥演技，最後成為唯一香港參賽者拍攝《星星美人魚》節目，順利進入15強。

到2017年，她簽約TVB，首部參演劇集為《再創世紀》，其後參演《白色強人》、《使徒行者3》、《十二傳說》、《兄弟》等，直到2020年3月約滿離開大台。

場地提供：Mellow Studio

記者：馮雪怡