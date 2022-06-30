【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前

▲ 康子妮兩個仔都將會到外國留學，她一人留港拼搏事業。

藝人康子妮與前夫林曉峰早前宣布離婚，不過兩人再見亦是朋友，共同照顧一對兒子林寶及林熙，日前康子妮在社交網貼出多張送機相，原來大仔林寶要出外留學，而細仔林熙國際學校畢業後，有4間大學爭住收，康子妮指細仔將會到加拿大升學，很大機會會選擇她母校多倫多大學讀音樂，很快細仔都會離港。

康子妮早前以活動大使身份出席《香港立蛋節》宣傳活動後，接受了Topick記者的專訪訴說為人母的心情，也分享自己的育兒經。提到當日大仔林寶離港的畫面，已經轉職保險一副女強人的康子妮不禁眼濕濕，她坦言聽到大仔講「媽媽我走喇！」已經想喊，但忍住，而忍淚也令她難以開口說話，也不想大仔看見她傷心的模樣，所以最後也是笑著說再見。她透露大仔到日本名古屋留學讀商科，將會讀4年大學。提到日本生活多姿多彩，會不會擔心大仔學壞？康子妮對大仔投信任一票：

要壞就壞咗，佢之前讀國際學校，國際學校都會有毒品，要壞就一早壞左，好清楚兩個仔品格，佢哋好清晰知道什麼應該做，什麼不應該做，我好放心。

林寶捨棄英、美、澳、紐等熱門留學國家，反而選擇較會冷門的日本留學，康子妮坦言這是大仔的選擇，不過她笑言不知道大仔的日文程度，但相信他能應付到，因為學語言語境是相當重要，而大仔向來都喜歡日本文化，相信他很快就會適應。康子妮是開明媽媽，只要兒子想追求，她就一定會給機會：

佢哋去邊有自己想法，其實佢哋有自己的想法係好事，難得有自己諗法，如果攤起張床度講是但啦，你仲唔想死呀？！

不過康子妮都鼓勵大仔讀完日本這個學位後，到加拿大再進修，但一切言之尚早，她還是會交給大仔決定。

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不反對大仔入娛樂圈

現年18歲的林寶身形高大俊朗，昂藏6呎，一直被視為有潛質入娛樂圈的星二代，而早前他都拍攝了多張廣告硬照，問到康子妮會否支持大仔入娛樂圈，她說：

只要他有興趣的東西，他一定會做得好，如果件事是好的，又有興趣，我一定會支持，不過前提下一定要讀好書，我哋已經有協議，佢係日本點玩都好，我一定要佢完成degree。

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教曉兒子區分職業和事業

康子妮又教兒子要腳踏實地做人，想法可以天馬行空，但實際要平衡，在跟兒子溝通方面她會給引領和啟發他們思考，她透露大仔在離港前有打暑期工，而且嘗試了不同的工種，如做補習老師、銷售員、酒吧做bartender，她贊成兒子打工：「吸收不同的經驗去裝備自己，又接觸到不同類型人士，亦能擴闊自己眼界。」不過康子妮亦都趁機教仔：

呢個唔係你的事業，只是職業，事業是有重心的，有鋪排有發展的，呢個要跟他區分清楚，想入娛樂圈，我都會跟他說，其實你想用幾多時間，你想做什麼呢？你的目的是什麼？有什麼心願跟目標呢？

4間大學爭住收林寶

細仔林熙早前於英基啟新書院音樂系畢業，亦都將會到外地升學繼續深造音樂，康子妮透露已經有4間大學錄取細仔，在揀選學校的途中，她跟細仔逐點分析，那間最適合他，後來篩剩了兩間，而其中一間是康子妮的母校多倫多大學，康子妮亦都傾向兒子返回自己的母校就讀，畢業於多倫多大學音樂系的康子妮16歲時已經考獲鋼琴演奏級，充滿音樂天份，而林寶遺傳了媽媽的音樂天賦，喜歡彈結他，康子妮透露林寶彈Jazz，而該校最近開辦有關Jazz的課程：「以前冇呢個課程，依家就有，呢個係新嘅。」看來林寶隨時成為媽媽的師弟。

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主張不打罵講道理教仔

康子妮父親為一名銀行家，父親從小就希望她能繼承父業，但康子妮興趣在音樂，當她報考多倫多大學音樂系時曾遭到父母反對，因為成長背景，在讀書選科上，康子妮從來不逼兒子，她鼓勵兒子選科以興趣行先：

我覺得要讀自己鍾意嘅學科，因為讀完之後9成都未必會做番嗰行，第一個degree唔一定要好學術，除非真係讀專科，讀大學我覺得係點樣安排自己組織能力、照顧自己、獨立、培養個人性格比學習重要，要維持到4年，嗰科真係要你鍾意。

講到與兩個仔的相處之道，康子妮笑言當兩位是大佬：「佢哋係我大佬嚟！」母子相處期間，難免會有脾氣及摩擦的時候，她主張不打罵講道理的方式溝通，最重要是學會認錯：

會有吵架的時候，會有拍枱的時候，沉澱下來大家會say sorry，最緊要認錯，唔係佢先，係我先，佢先係我大佬，唔係一個人錯晒，家長都要學識認錯。

自從跟兩個兒子講道理後，大家的關係都比之前好，康子妮說：「以前個階段就係我返屋企似透明，但依家係衝出來開門俾我，對我的尊重及重要性多咗，講道理少打鬧之下，大家關係好咗，講睇法時大家可能都唔一致，但因為尊重性高咗都會聽吓我講嘢。」

康子妮坦言自己也曾做過怪獸家長，就是兩子訓練羽毛球的時候：「但已經過去了，每個階段都有唔同角色，媽媽角色是永遠存在。」她期望兩個仔有自己事業，自己鍾意又可以足夠生活，做的事情是有人生意義：

最重要兩個字是開心，但開心包含很多東西，一個人如何開心是要很多方面配合，不過佢兩個已經學識為人著想，我覺得有自律性，性格又堅毅性，成功機會會高好多。

除了照顧兩子外，康子妮在保險業界成績亦非常亮麗，問到平時如何分配家庭和事業的時間，她說：「要懂得安排事情的先後次序，那樣重要那樣次要，才是真正的時間管理。」疫情之下康子妮覺得自己有很大變化，她坦言自己以前是沒有什麼方向的人，到現在找到自己的事業方向也有少少成績：「好似隻蛋咁，原本碌來碌去，現在企番起身。」

她又勉勵大家：「我覺得大家都係同舟共濟，大家都在一個很差的環境中，但如果沒有一個很差的環境，就點知到自己有幾堅韌，到將來有好環境會更加珍惜。加油！」

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責任編輯：王明芳