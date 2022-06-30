  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 19:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍

政治 17:39 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

國務委員兼外交部長王毅（右二）陪同習近平赴港。（港台截圖）

中共總書記、國家主席習近平及夫人彭麗媛，今日下午3時15分乘搭高鐵專列，抵達高鐵西九龍站，5名副國級領導人隨行，包括中央政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥，中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，全國人大常委會副委員長沈躍躍，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。

特首林鄭月娥和丈夫林兆波，聯同中聯辦主任駱惠寧在車站月台迎接，習近平伉儷下車時與各人揮手。

另外，多名高官在車站大堂迎候，包括候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、維護國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、駐港部隊司令員彭京堂及政治委員賴如鑫。

中聯辦主任駱惠寧，駐港國家安全公署署長鄭雁雄，外交部駐香港特派員公署特派員劉光源，中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂、政委賴如鑫等亦於車站迎接。

幾百名學生和人士在月台和大堂揮動國旗和區旗歡迎，警察銀樂隊和舞獅在場表演。習近平沿途與迎候人士揮手。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
今日 16:09
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
今日 15:52
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
【七一回歸】習近平相隔5年訪港　警方灣仔會展、西九高鐵站一帶嚴密佈防　
今日 16:58
【七一回歸】習近平相隔5年訪港　警方灣仔會展、西九高鐵站一帶嚴密佈防　

你可能感興趣

【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
今日 16:09
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
今日 15:52
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
【七一回歸】習近平相隔5年訪港　警方灣仔會展、西九高鐵站一帶嚴密佈防　
今日 16:58
【七一回歸】習近平相隔5年訪港　警方灣仔會展、西九高鐵站一帶嚴密佈防　
七一回歸 林兆波 張舉能 夏寶龍 高鐵西九龍站 中共中央政治局 陳智思 王毅 丁薛祥 梁振英

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
19:06 2022/06/29
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
09:45 2022/06/29
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】