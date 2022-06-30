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【久坐成病】長期姿勢不良椎間盤恐提早退化　骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀

健康 18:29 2022/06/30

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長期姿勢不良椎間盤恐提早退化，骨科醫生拆解椎間盤突出成因、症狀。

很多病人知道自己有椎間盤突出，便很擔心。香港港安醫院-司徒拔道骨科專科醫生吳洪光指出，其實這本身不是疾病，而是磁力共振檢查下的一個病理情況。脊椎之間的椎間盤因老化或壓力等原因，導致變形和突出，如果壓住神經線，所引起的痛症可大可小。

吳洪光表示，根據臨床經驗，不少人因頸腰痛來求醫，當中不乏年輕人，這可能是與疫情「在家工作」有關，因家中缺乏合適的辦公桌，加上時常「耷低頭」看手機，頸腰痛個案愈來愈多。由肌肉或筋膜繃緊和發炎而造成的痛症，一般藥物和物理治療應可以舒緩。但如果是慢性痛症，便要詳細檢查，部分病人有不同程度的椎間盤問題。

神經痛楚：痠麻痺痛

椎間盤變形多數與「年紀大、機器壞」有關。不過，有些病人椎間盤提早退化，可能是長期姿勢不良，又或者意外扭傷、撞擊等引致。如果突出部分壓迫附近的神經線，更會引致神經性痛楚。痛感可以有如電擊、針刺、麻痺，令病人難以入睡、癱瘓和失禁，嚴重影響日常生活。

如果椎間盤突出但沒有痛症，或症狀輕微，可先觀察，病人一般休息四至六星期，痛症應可得到舒緩。如痛症沒有改善，便需要藥物或物理治療。如出現嚴重的痛症，便需要介入治療甚至手術。

各種治療方法

介入治療：醫生使用探針插入椎間盤問題位置，透過儀器注射類固醇等消炎止痛藥或射頻產生的熱力來麻痹、燒灼或破壞神經線，以緩解痛楚。

如以上治療未能緩解痛症，病人需要考慮接受手術。例如減壓術、融合術和人工椎間盤植入術。

減壓術：開刀清除壓住神經線的椎間盤撕裂組織，為神經線「減壓」，較為適合椎間盤狀況不太差的病人。可是，如病人的椎間盤損耗太多，脊骨結構不穩定，便需要考慮以下手術。

融合術：移除病變的椎間盤，將上下兩節椎骨融合。
人工椎間盤植入術：在椎骨之間植入人工椎間盤，好處是保留關節功能和靈活度。不過，病人椎間盤損耗嚴重，脊骨容易左右移位就未必適合。這項手術多數應用於頸椎，可保留頸部的靈活性，手術亦相對簡單，並已廣泛應用於不受年齡層的患者。

久坐成病

至於如何選擇，病人應與醫生商討。由於椎間盤「自我復修」能力較差，病變很難逆轉，以上方案是拯救受壓神經線，為病人緩解痛楚。

雖然椎間盤突出與年紀大椎間盤老化有關，但我們可以透過改善日常姿勢和作息習慣，延緩椎間盤退化。多數都市人長時間坐著工作，少運動，很容易「久坐成病」。另外，我們睡眠時，身體的水分會回流到椎間盤，得以鬆弛。如果經常日夜顛倒，椎間盤便會受壓容易病變。

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撰文 : 吳洪光 香港港安醫院-司徒拔道骨科專科醫生

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