【新冠肺炎】疫情記者會罕有遲約廿分鐘開始　歐家榮：要大家等唔好意思

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（譚以諾攝）

疫情期間，衞生署及醫院管理局每日下午4時30分召開記者會，簡介本港疫情最新情況。惟今（30日）記者會罕有出現延遲開始的情況，直至約下午4時50分才正式開始。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮被問到為何遲到，及是否與港島封路有關，他未有正面回答，僅指「今日遲咗開始，要大家等唔好意思。」

記者會今延遲約20分鐘才開始，歐家榮在公布確診個案情況前說，對於要市民及傳媒等候感不好意思，他當時未有交代遲到原因。及後在問答環節，被問到是否因領導人訪港而封路，導致塞車遲到，歐家榮未有回應，但就再重申感不好意思。

今日的疫情記者會於政府總部演講廳舉行。因應國家主席習近平訪港，警方於灣仔北一帶實施特別交通安排。

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記者：黃悅晴