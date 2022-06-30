【本地展覽】天際100香港觀景台慶回歸名家作品展　齊白石+吳冠中+林風眠逾20大師傑作【內附連結】

▲ 《今朝更好看》展覽分為4個單元，共展出70幅佳作。（攝影：何小雲）

慶回歸活動一浪接一浪，《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》就揀選在香港最高的地標——天際100展出。這個由新鴻基地產慈善基金協辦的展覽，匯聚齊白石、吳冠中、林風眠等逾20位大師的作品，觀賞佳作之餘，還可以在393米高的觀景台，鳥瞰香港四方八面不同的景觀。

今次這個慶回歸活動——《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》，由紫荊文化集團主辦，並由香港各界文化促進會和廣東省文學藝術界聯合會聯合主辦，而中國對外文化集團和紫荊雜誌社則擔任承辦單位；中國對外藝術展覽有限公司為另一協辦單位。

展覽分為4個單元，共展出70幅佳作。單元一為展示新中國成立以來中國畫大師代表作的「致敬經典」，當中包括了齊白石的《蝦》、劉海粟的《奔流》、林風眠的《秋》、吳冠中的《青城天下幽》、李可染的《牛性純馴時亦強犟》及潘天壽的《小龍湫下一角》等十餘位大師的作品，這些作品正是中國百年文化的縮影。

▲ 林風眠《秋》：曾留學於法國的林風眠，是中國現代繪畫開創者之一，與徐悲鴻、劉海粟及顏文梁並稱為「四大校長」，1928年創立杭州國立藝術院，並擔任校長。大約50年代末開始，林風眠愈來愈喜歡畫秋景，無論是秋天的河岸、平原、村莊和山巒，都盡入畫家筆下，這幅就加入了雀鳥。（圖片：主辦機構提供）

單元二則是新世紀以來中國藝術在當代延續和發展的「文脈傳薪」，以大師的弟子及當代中國名家的作品貫穿，如中文大學前校長金耀基的書法《梁啟超詩句——香港回歸祖國廿五周年》、國學大師饒宗頤的《金石拓本荷花對幅》及書法《敦煌簡體二言大對聯》等，展現的不僅僅是中國藝術風格的傳承，更是中國藝術創造精神的生生不息。

單元三以大灣區建設為背景的粵港藝術家主題創作－－「印象灣區」，得到廣州及深圳畫院，以及香港眾多藝術家的支持，包括趙志軍的《銘刻1997》、林天行的《港珠澳大橋》、沈平的《靜靜的港灣》、陳娟的《濃情九龍站》、董小明的《維港晨霧》及陳川的《幸福灣區》等。

最後一個單元則是年輕一代中國藝術家，以紫荊花為創作靈感的「紫荊花開」，如皮祥玲的《紫荊花開》及羅蘭的《紫荊迎春來》。紫荊花是香港的象徵，花開滿香江，亦是今朝更好看的一道亮麗風景。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》

日期：即日至7月13日

地點：天際100香港觀景台（九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓）

備註：首周（6月25日至7月2日）為預展，供相關團體免費預約參觀。公眾可由7月3日至13日免費預約。詳情請參閱網站。

可先睹為快今朝更好看

記者：何小雲