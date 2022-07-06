修生物醫學副學士獲四科取錄　堅持理想終入讀理大放射學

古語有云：「塞翁失馬，焉知非福」，這句話套用在就讀於香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College，簡稱CC）的Wendy Leung（梁穎兒）最適合不過。在DSE一時失手，繼而報讀CC的生物醫學科學副學士，經過兩年孜孜不倦地學習，終讓她同時獲得四個大學學科取錄，其中包括她夢寐以求的理大放射學，簡直是喜出望外！副學士的課程為她奠下基礎，順利銜接大學。



心繫放射治療 另闢蹊徑實現夢想



「我在DSE Best 5獲20分，可是英文科失了手。」Wendy對自己的DSE成績不無失望。早在中四選科的時候，她選擇生物及化學兩科，立志日後升大學能入讀最感興趣、人稱「理大三寶」之一的放射學。「中學讀生物科時，了解到人體器官的結構、功能等基礎知識，引發到我的興趣，更想認識癌症的成因、診斷方法及醫治方法。」她解釋，「只有大學的放射學一科Radiological Science，可以讀到這方面的知識。」



當時Wendy和理大放射的距離是——「DSE Best 6都要有30多分才可以入讀。」她坦言，「我不是沒有努力過，應考6科DSE真的很辛苦，再讀多一年相同的課程真的好累，也沒有把握重讀是不是可以取得更好的成績。」她想倒不如轉換另一種學習模式，報讀HKU SPACE CC的Biomedical Sciences 副學士，因為其課程內容與心儀學科放射學都相關，「我喜歡吸收新知識。」不過，父母最初也不了解她的選擇，認為花兩年時間和金錢讀副學士是不切實際，倒不如重讀，另選其他科目，豈不是更好？訪問過程中，「家人純粹希望我不要那麼大壓力」這句話Wendy提及過3次，「本來父母也不看好我讀副學士的出路，但當我告訴他們獲理大放射取錄，都感到驚喜及難以置信，也替我高興！ 」

▲ Wendy說珍惜回校上實體課的日子，放break可以和同學聊天，討論彼此想入讀的學科，人都會開心些。

副學士課程實用 銜接大學更易上手



Wendy有志成為放射治療師，因為可以直接關懷病人感受。她回想曾聽聞香港有小朋友患上罕見癌症，可是在港無法獲得合適醫治方法，需往外地治療，她說不忍見到小孩需要開刀、化療及電療。「因為小朋友身體組織未完全發育，要盡量殺死癌細胞又不影響他的發展，同時要減低副作用。」



兩年前，她便報讀了CC的生物醫學科學副學士，除了修讀核心科外，亦會修讀解剖學、病理學等本科科目，也有實驗室實習課。她認為比起由DSE直升大學的同學，在CC可以學到基礎知識又累積了使用儀器的經驗，「當時想到萬一將來讀到理大放射，有個基礎再讀容易上手得多。」她特別提及，「而且這科跟本地大學的生物醫學相關科系，包括理大放射學，課程都是銜接的，一般來說，副學士修過的學分可以轉移到大學，到時可以毋須再讀那麼多科，減輕學分，算是有優勢。」

▲ 這兩年來，Wendy 每一刻都希望可以考入理大放射，好努力學習、溫書、準備面試等，所以獲得取錄，自覺很幸運，也很感恩！

她憶述理大放射的面試經過時提及，考官主要問及應徵同學對這個科目有多認識，例如使用甚麼儀器可以偵察到甚麼病症等，幸好早已備課，十多條問題也難不到她。 她發覺，「CC的生物醫學科所讀到的，是fit for理大放射的課程。」



天書提供實用指引



除了得到CC的老師們授業解惑，學校亦提供不少升學支援服務。學校的升學輔導組每年會舉辦面試工作坊，指導我們怎樣準備大學面試。「透過模擬面試，我知道如何回應難題，亦讓我明白肢體語言、眼神接觸的重要，我去理大放射學面試之前，都特別約了一次模擬面試，裝備答題技巧！」另外，CC還有一本「天書」，記錄了師兄師姐們不同年份、不同學科的收生要求，例如: GPA要多少分數？面試會問甚麼問題？讓我有個清晰的指引，知道升大學的要求和目標，好有用！」



入讀CC前參考升學資料 終獲得4個offer



Wendy記得當年入讀CC前，參考過學校官網上列出生物醫學科學副學士畢業生或學生的升學資料，其中包括理大放射學，成為她考慮報讀原因之一。根據學院網站資料，2021年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，近2/3升讀八大教資會資助學位課程。而副學士畢業生及學生更超過1/3升讀本港三大（香港大學、香港科技大學及香港中文大學）*。

▲ 收到4個大學offer後，Wendy終於可以鬆左一口氣，急不及待出外閒逛打卡。

完成理大放射學面試後兩星期，她便收到錄取通知。「我一共收到四個大學offer！」分別是港大中醫、港大語言治療、教大幼教，及她夢寐以求的理大放射學。「當時真的鬆左一口氣！」她很感動，「因為兩年來每一刻都期望可以考入理大放射，而我終於獲得取錄了！這些日子我很努力地溫習，很想攞到好嘅GPA，結果如願地有理大面試和offer。我覺得自己很幸運，也很感恩有第二次入大學的機會！」



info

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/3uenXsj

更多課程資料：https://bit.ly/3OtwpMD

申請方法：https://bit.ly/3OOaUFP



*「三大」排名參照2021年度QS世界大學排名榜



(特約)