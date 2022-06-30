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【裕民坊重建】商業項目引入新規劃參數致延誤　料今年11月招標

社會 18:13 2022/06/30

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裕民坊重建設計圖。（區議會圖片）

市建局觀塘裕民坊商業重建項目原訂今年3月招標，惟疫情下私人發展商希望減少發展酒店和零售設施，市建局遂引入「浮動規劃參數」規劃，讓發展商能彈性調整商業、辦公室、酒店設施所佔樓面面積，招標日期擬押後至今年11月。原定2026年竣工的重建工程料要延誤，市建局計劃預先進行重建前期工作，以縮短約6至9個月工期，惟各階段的實際完工時間，將視乎詳細設計。

市建局最新向區議會提交文件，交代觀塘裕民坊商業重建項目延誤情況。按原定計劃，已完成拆卸的第四及第五發展區將於今年3月招標，發展成包含「商業、辦公室、酒店、政府及社區設施」的商業項目。

然而疫情來襲打亂部署，市建局去年9月至10月諮詢15個私人發展商後發現，發展商對酒店業市場發展表示關注，希望減少發展參數中的酒店和零售設施佔比，增加辦公室佔比。

為避免項目流標，市建局擬在項目引入「浮動規劃參數」，容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施所佔樓面面積。

舊方案下，發展商需建3.2萬平方米的酒店設施，新方案下，酒店可建可不建，未用樓面面積可分配至商業設施和辦公室設施，前者可建樓面面積介乎6.5萬平方米至9.4萬平方米；後者可建樓面面積介乎6.5萬平方米至12.7萬平方米。

改動發展參數規劃需時，市建局擬將7月向城規會提交總綱發展藍圖的修訂方案，料11月可開始招聘程序。為追回工程進度，市建局將預先進行地質勘探等前期工作，以縮短6至9個月的工期。

至於最新的落成日期，市建局稱各階段的實際完工時間將視乎詳細設計、合作發展商的招標工作及其施工程序而訂。

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記者：陳梓蔚

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