  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 19:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】習近平下午會展會見各界人士　並無發表講話

政治 18:18 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

國家主席習近平今日在高鐵西九龍站，前往香港會議展覽中心會見各界人士，下午約5時乘搭專車離開。（陳國峰攝）

國家主席習近平今日抵達高鐵西九站發表講話後，前往香港會議展覽中心會見各界人士，下午約5時乘搭專車離開，據悉並無發表講話。

特區政府出稿指，習近平先在會展會見特首林鄭月娥，及後在林鄭陪同下，會見行政、立法及司法機構負責人，包括終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員、現屆特區政府主要官員和全體常任秘書長，以及百多名香港各界人士和紀律部隊代表。

獲邀到會展的多名政商界人士，包括全國政協副主席梁振英、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會前主席范徐麗泰、前全國政協副主席霍英東長子霍震霆、嘉華集團（00173）主席呂志和、蘭桂坊集團主席盛智文等，以及多名立法會議員。

據與會者引述，習近平在見面會上並無發表講話，僅與部分前排嘉賓短暫交談，及後分至少3批合照。

另外，全國人大常委譚耀宗，則因新冠肺炎檢測結果一度不確定，今日並無出席有關活動。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
今日 15:52
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
今日 16:09
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
今日 17:39
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍

你可能感興趣

【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
今日 15:52
【七一回歸】國家主席習近平抵港　發表講話全文
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
今日 16:09
【七一回歸】習近平引《荀子·修身》金句　寄語香港堅持「一國兩制」會有更美好未來
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
今日 17:39
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
梁愛詩 七一回歸 張舉能 譚耀宗 行政會議 習近平 香港會議展覽中心 范徐麗泰 梁君彥 嘉華

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
19:06 2022/06/29
【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
09:45 2022/06/29
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】