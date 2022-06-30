【七一回歸】習近平下午會展會見各界人士　並無發表講話

▲ 國家主席習近平今日在高鐵西九龍站，前往香港會議展覽中心會見各界人士，下午約5時乘搭專車離開。（陳國峰攝）

國家主席習近平今日抵達高鐵西九站發表講話後，前往香港會議展覽中心會見各界人士，下午約5時乘搭專車離開，據悉並無發表講話。

特區政府出稿指，習近平先在會展會見特首林鄭月娥，及後在林鄭陪同下，會見行政、立法及司法機構負責人，包括終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員、現屆特區政府主要官員和全體常任秘書長，以及百多名香港各界人士和紀律部隊代表。

獲邀到會展的多名政商界人士，包括全國政協副主席梁振英、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會前主席范徐麗泰、前全國政協副主席霍英東長子霍震霆、嘉華集團（00173）主席呂志和、蘭桂坊集團主席盛智文等，以及多名立法會議員。

據與會者引述，習近平在見面會上並無發表講話，僅與部分前排嘉賓短暫交談，及後分至少3批合照。

另外，全國人大常委譚耀宗，則因新冠肺炎檢測結果一度不確定，今日並無出席有關活動。

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責任編輯：胡偉明